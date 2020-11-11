Бывший телохранитель Анджелины Джоли раскрыл главный страх актрисы

Вашингтон, 11 ноября. Экс-телохранитель Анджелины Джоли и Брэда Питта рассказал о главном страхе актрисы.

Специалист по безопасности, 53-летний Марк Биллингэм на протяжении долгого времени охранял одну из самых известных голливудских пар — ныне расставшихся Анджелину Джоли и Брэда Питта.

Телохранитель вспомнил, что исполнителей главных ролей в фильме «Мистер и миссис Смитт» больше всего заботила безопасность их детей: Анджелина, по словам Биллингэма, начинала паниковать каждый раз, когда к ним кто-то подходил.

Он также отметил, что этот страх был связан с тем, что члены семей состоятельных и знаменитых людей являются желанной добычей для киднепперов, и Джоли переживала, что ее детей могут похитить и потребовать выкуп.

Биллингем в интервью порталу Woman's Day также поделился и собственными впечатлениями от работы со звездной парой. По словам мужчины, за время сотрудничества ему удалось многому научить Питта и Джоли и самому научиться у звезд некоторым вещам, передает «Телепрограмма».