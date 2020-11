Перечислены самые вредные женские привычки в еде

Вашингтон, 11 ноября. Американские диетологи выяснили, из-за каких вредных привычек в питании женщины не могут похудеть и начать вести здоровый образ жизни.

По словам нутрициолога Лорен Харрис-Пинкус, многие женщины, особенно те, у которых есть дети, часто едят стоя, однако такая привычка очень вредна. Из-за этого мозг не осознает, что у человека идет прием пищи. Врач отметила, что следует есть сидя, тщательно пережевывая пищу, передает издание Eat this, not that.

Также специалист подчеркнула, что матери не должны доедать за своими детьми вредную пищу, поскольку она содержит большое количество калорий. Харрис-Пинкус посоветовала заранее готовить какие-либо полезные закуски из овощей и фруктов для избежания бесконечных перекусов.

Диетолог уверена, что делить еду на «полезную» и «вредную» тоже не нужно. Гораздо полезнее составлять свой рацион заранее, опираясь на полезные свойства продуктов и содержание в них витаминов и минералов. Ранее на платформе «Здоровье ВКонтакте» Роспотребнадзор запустил новый сервис, который поможет россиянам избежать ожирения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».