Экстремал повредил позвоночник при прыжке с водопада в Сочи

Сочи, 11 ноября. Мужчина получил серьезные травмы при прыжке с водопада в Сочи. Пострадавшего госпитализировали, передает РЕН ТВ.

Турист решил спрыгнуть с Змейковских водопадов. Экстремал не знал, что водоем имеет небольшую глубину. Очевидцы опубликовали видео с прыжком. На кадрах видно, как мужчина прыгает с 10-метровой высоты, а затем появляется из воды с окровавленной головой. Вероятно, прыгун ударился о каменное дно.

Пострадавшему помогли дойти до берега. Мужчина был госпитализирован в реанимацию. Врачи диагностировали у него несколько повреждений позвоночника. Не исключено, что экстремал останется инвалидом на всю жизнь.

Похожий инцидент произошел осенью в Сочи. Турист упал со скалы, но остался жив, передает канал «360». Мужчина получил серьезные травмы.