Полиция задержала мужчину, убившего жену в маникюрном салоне

Санкт-Петербург, 11 ноября. Полиция задержала мужчину, убившего женщину в маникюрном салоне во Всеволожске, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Им оказался 52-летний муж погибшей. По данным следствия, 11 ноября он ворвался в маникюрный салон, где несколько раз выстрелил в лицо супруге из травматического пистолета, а потом стал наносить удары тупым предметом.

Сейчас злоумышленник задержан. Его допрашивают следователи. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.