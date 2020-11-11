Трамп поменял министра обороны США на «Рэмбо» для спасения от госпереворота

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера из-за личного предательства, заменив его на более надежного Кристофера Миллера, обладающего богатым опытом спецопераций. Не исключено, что таким образом хозяин Белого дома хочет обезопасить себя от военного переворота со стороны демократов. Такой вывод в беседе с обозревателем ФАН озвучил автор политической биографии Трампа «Черный лебедь» Кирилл Бенедиктов.

Пятеро за один срок

Отмеченное непрерывной борьбой с неявными (deep state) и явными (демократами) политическими оппонентами президентство Дональда Трампа напоминало действия разведывательно-диверсионных групп в тылу врага — с сопутствующими «рейдами» и «налетами на штабы». В этом жестком противостоянии администрация Белого дома несла непрерывные потери. Особенно доставалось министрам обороны.

Напомним, что за два срока президентства Билла Клинтона на посту министра обороны США сменились трое, за два срока Джорджа Буша — младшего — двое, за два срока Барака Обамы — четверо (включая Роберта Гейтса, доставшегося по «наследству» от Буша), а всего за один срок Трампа в кресле главы Пентагона успели посидеть два министра и два исполняющих обязанности, то есть всего четыре человека! А после того как 9 ноября Трамп выгнал с этой должности Марка Эспера и назначил исполняющим обязанности министра обороны бывшего директора Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера, таковых стало аж пятеро.

Началось все с Джеймса Нормана Мэттиса — ястреба из ястребов, получившего красноречивое прозвище «Бешеный Пес» и прославившегося эпатажным высказываниям. Например, однажды он объявил, что ему «чертовски весело стрелять в некоторых людей».

Мэттис отстаивал идею сохранения обамовских подходов к взаимодействию с НАТО. Кроме того, как говорят, он был против решения Трампа о выводе американского военного контингента из Сирии и Афганистана. Все это привело к конфронтации с президентом. Мэттис попробовал надавить на Трампа, написав прошение об отставке. Но хозяин Белого дома, вместо того чтобы пойти на попятную, взял и удовлетворил прошение.

На место Бешеного Пса пришел исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шэнахэн. Он полностью устраивал Трампа, но из-за этого же совершенно не устраивал deep state. С подачи последнего офис генерального инспектора Министерства обороны США запустил расследование в отношении Шэнахэна из-за обвинений в сохранении у него связей с корпорации Boeing, чьи интересы он якобы защищал, уже находясь в Пентагоне.

Несмотря на это, Трамп всерьез собирался протолкнуть Шэнахэна в полноценные министры. Но тут в игру вступила газета The Washington Post, раскопавшая давнюю историю про то, как Патрик выступал в защиту своего сына, якобы избившего бейсбольной битой собственную матушку. На этом Шэнахэн «слился», и Трампу пришлось срочно искать ему замену.

Первоначально президент предложил назначить исполняющим обязанности министра обороны Винсента Виолу, однако тот поторопился взять самоотвод. Так же поступил следующий кандидат — Марк Грин. В итоге новым и.о. главы Пентагона стал выпускник Военной академии США, Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете и Университета Джорджа Вашингтона Марк Эспер.

Эспер в прошлом служил офицером в 101-й воздушно-десантной дивизии и принимал участие в войне в Персидском заливе. В 1998–2002 годах он являлся штатным сотрудником комитетов Сената США по международным отношениям и правительственным делам, а также старшим политическим советником сенатора-республиканца Чака Хейгела.

При Буше-младшем Эспер был заместителем помощника министра обороны, отвечая за вопросы нераспространения ядерного оружия, а также контроля за вооружениями и международной безопасности. Потом он успел побывать советником по национальной безопасности лидера республиканского большинства в Сенате Билла Фриста и вице-президентом по связям с правительством в крупнейшей военно-промышленной компании Raytheon.

Словом, новый «и.о.» виделся Трампу профессионалом, а главное — республиканцем до мозга костей. При этом Эспер квалифицировал Россию и Китай как стратегических соперников Соединенных Штатов. Про отношение Эспера к Москве ничего не скажем, а вот его позиция относительно Пекина Трампу вполне импонировала.

Однако сделать Эспера полноценным министром обороны оказалось не столь просто. В какой-то момент Трампу пришлось в роли своеобразного «костыля» использовать министра ВМС Ричарда Вон Спенсера. 15 июля 2019 года президент Соединенных Штатов назначил его исполняющим обязанности министра обороны и одновременно официально представил Сенату кандидатуру Марка Эспера для утверждения на должность министра обороны. Спенсер числился и.о. всего восемь дней: 23 июля 2019 года кандидатура Эспера была официально утверждена Сенатом 90 голосами против 8.

Всем казалось, что после этого Трамп наконец-то получил министра обороны, который полностью разделяет его взгляды и на которого глава государства может всецело опереться. Данное обстоятельство многими аналитиками рассматривалось как несомненный выигрыш «Большого Дональда»: в свете грядущих президентских выборов ценность такой фигуры из силового блока государства, как «свой» министр обороны, для президента США многократно возрастала.

Но затем предвыборные «разборки» демократов и республиканцев вкупе с COVID-19, а также гибелью Джорджа Флойда спровоцировали в американских городах волну беспорядков. Тут-то и выяснилось, что точки зрения на происходящее у Трампа и Эспера совпадают не всегда.

В конце концов, через считанные дни после президентских выборов 3 ноября Дональд Трамп в своем Twitter флегматично сообщил, что полномочия Эспера прекращены.

Эксперт: Президенту нужен Рэмбо

Прокомментировать случившееся ФАН попросил эксперта-американиста Кирилла Бенедиктова.

— Кирилл Станиславович, по какой причине действующий президент США отказался от услуг своего министра обороны?

— Тут следует вспомнить, что этим летом, когда в США полыхали межрасовые конфликты, разжигаемые движением BLM, Дональд Трамп, по сути, столкнулся с открытым саботажем со стороны министра обороны Марка Эспера.

Например, 5 июня Эспер отдал приказ об отзыве на базы дислокации приблизительно 900 военнослужащих, которые ранее были переброшены в окрестности американской столицы для возможной помощи в поддержании порядка в условиях протестов. Официально военных решили отозвать, поскольку в столицу прибыло достаточно бойцов Нацгвардии — около пяти тысяч человек. Но вслед за этим мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер потребовала от Трампа немедленно вывести из города все федеральные силовые подразделения — и в воскресенье ее требование было выполнено. В итоге столица США осталась без защиты, а следовательно — в полной власти протестующих, BLM и антифа.

После этого Трамп был вынужден отказаться от мысли использовать армию для подавления беспорядков на улицах американских городов — и эти беспорядки беспрепятственно продолжались почти до сентября.

— То есть причиной отставки министра обороны стало его самоуправство. Но почему же Трамп избавился от Эспера только сейчас?

— Еще в июне многие считали, что Трамп уволит Эспера за самоуправство, но, по-видимому, до выборов такой шаг был расценен как потенциально опасный для имиджа главы Белого дома. Сейчас же это увольнение выглядит как отложенная месть президента, которому, по сути, уже нечего терять. С другой стороны, некоторые демократы предполагали, что Трамп может попытаться использовать армию, чтобы удержаться у власти.

В то, что президент, придерживающийся, насколько это возможно, правил честной игры (даже в ущерб себе), пойдет на военный переворот, могут поверить только самые отмороженные конспирологи в демократическом лагере. Но вот то, что, поставив вместо предавшего его Эспера более надежную фигуру, Трамп хочет обезопасить себя от возможности военного переворота со стороны демократов, кажется вполне правдоподобным.

«Ребенок из Айовы»

Итак, Марк Эспер не оправдал доверия главы Белого дома. Почему же его преемником в статусе «и.о. министра обороны» стал именно Кристофер Миллер?

Миллер получил степень бакалавра по истории в Университете Джорджа Вашингтона, позднее — степень магистра по национальной безопасности в военно-морском колледже. Поступил на военную службу под влиянием отца. Был пехотинцем, а затем военным полицейским в Нацгвардии округа Колумбия. То есть о том, как бороться с беспорядками, Миллер знает не понаслышке.

Затем он стал офицером и подался в Рэмбо… В смысле — стал «зеленым беретом» в составе 5-й группы сил специального назначения ВС США. Воевал в Афганистане и Ираке. После увольнения из армии работал в частной военной компании, занимавшейся секретными спецоперациями в интересах Министерства обороны США. Следующий этап карьеры Миллера — специальный помощник президента США, а затем — директор Национального контртеррористического центра. В начале 2020 года Миллера назначили заместителем помощника министра обороны по специальным операциям.

Подведем итог: перед нами — человек с богатым опытом проведения спецопераций, к которым при желании можно причислить противодействие не только террористической деятельности, но и разного рода протестам. Причем Миллер — человек идейный, не погрязший в кабинетных интригах. Он служит не Трампу или Джо Байдену, а Соединенным Штатам.

Свое кредо Миллер однажды описал так:

«Я до сих пор считаю себя ребенком из Айовы, который не хотел ничего, кроме как служить своей стране и заставлять своих родителей гордиться. Мой отец твердо верил в благородство государственной службы, и я каждый день стараюсь идти по его стопам».

Именно сейчас, когда результаты президентских выборов в США привели не к ослаблению, а к усилению внутреннего кризиса, когда существует ненулевая вероятность продолжения волнений в американских городах и возникают предпосылки к настоящему военному перевороту, фигура Кристофера Миллера во главе Пентагона — это вполне оправданный выбор Трампа. В крайне непростой ситуации президенту США понадобился «Рэмбо». И, похоже, Трамп его нашел.