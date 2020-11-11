Россиянам дали советы о приобретении недвижимости в 2021 году

Москва, 11 ноября. Когда лучше всего приобрести квартиру в ипотеку в следующем году, рассказал экономист Андрей Колганов.

Государственной программой по снижению ипотечной ставки лучше воспользоваться, пока есть такая возможность, считает старший научный сотрудник МГУ. Не так давно правительство приняло решение продлить действие этой льготы по причине ее невероятной популярности.

«Если вы покупаете новостройку, есть возможность ею воспользоваться в тот период, когда вы можете себе позволить ипотечный кредит», — поясняет собеседник «НьюИнформ».

Ставки ипотечных кредитов, скорее всего, возрастут в 2021 году, когда программа перестанет действовать, добавил он. Также экономист упомянул отмеченное ранее повышение цен на рынке недвижимости России. Рост стоимости жилья не должен усилиться в следующем году, но все зависит от соотношения спроса и предложения, подытожил Колганов.