Женщина без маски парализовала движение транспорта в Екатеринбурге

Екатеринбург, 11 ноября. Водитель троллейбуса в Екатеринбурге высадил всех пассажиров из-за женщины, не надевшей СИЗ.

Вечером 10 ноября пассажиры троллейбуса были вынуждены покинуть теплый салон общественного транспорта и остаться ждать на улице следующего, потому что одна из пассажирок находилась без медицинской маски. Об инциденте сообщили в одном из пабликов Екатеринбурга в социальной сети "ВКонтакте".

Как оказалось, женщина, спровоцировавшая экстренную высадку екатеринбуржцев посреди маршрута, зашла в троллейбус у станции метро "Динамо". Через пару остановок водитель транспортного средства, узнав, что в салоне есть человек без СИЗ, отцепил провода и попросил горожан пересесть в другой троллейбус.