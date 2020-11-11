Умение действовать самостоятельно и нести ответственность за свои поступки — важнейшие качества, которые родителям предстоит развить в своих детях. Психолог, коуч личностного развития Елена Сидорина рассказала ФАН, как правильно сформировать этот важнейший навык и как работать в этом направлении с малышами разного возраста.

В чем должна выражаться самостоятельность ребенка младшего возраста?

Планирование беременности, долгожданные две полоски на тесте, счастливая пора ожидания малыша, выписка из роддома, первые прогулки, улыбки, шаги, слова. Приятные мгновения проносятся с невероятной скоростью, и через некоторое время мамы и папы с удивлением осознают, что малыш здорово подрос и стал все активнее проявлять инициативу. Многих это пугает, а некоторых даже расстраивает. Тем не менее очень важно пересилить себя и принять как данность тот факт, что кроха взрослеет.

Рассказывает Елена Сидорина: «С самого момента рождения ребенка каждое мгновение его жизни для любящих родителей уникально. Зачастую, восхищаясь маленькими достижениями малыша, взрослые забывают, что необходимо формировать в нем самостоятельность с самого младшего возраста».

Ранние проявления самостоятельности можно заметить у детей самого юного возраста. Едва научившись ползать, грудничок стремиться добраться до интересующего его объекта без помощи со стороны старших, которым следует поощрять активные движения и любознательность непоседы, разумеется, предварительно обеспечив полную безопасность.

В 3 года любимой фразой малыша становится «я сам». Ему интересно познавать мир, а для родителей важно позволять получать новый опыт. Даже если сборы в детский сад или на прогулку займут вдвое больше времени, не стоит брать инициативу в свои руки и одевать ребенка. Позвольте ему самому выбрать одежду и надеть ее на себя. Не забывайте напоминать убрать беспорядок в комнате, разрешите принять активное участие в приготовлении пирога или мойке посуды, попросите принести на кухню тарелку и чашку после обеда. Поверьте, разбитое блюдце и просыпанная мука не такая большая плата за развитие чувства ответственности и желания помочь у дошкольника.

По мнению психолога, к 4 годам ребенок должен уметь выполнять следующие действия:

— сам умываться, пользоваться мылом и вытираться полотенцем;

— самостоятельно чистить зубы;

— помогать сервировать стол;

— аккуратно принимать пищу без помощи взрослых;

— самостоятельно надевать и снимать одежду, даже с пуговицами и молниями;

— обуваться (завязывать шнурки помогают родители);

— складывать свою одежду в шкаф;

— после игры убирать за собой игрушки;

— самостоятельно расчесываться;

— держать в руке карандаш и пытаться рисовать;

— не ломать игрушки и предметы домашнего обихода;

— соблюдать основные правила поведения, принятые в обществе.

Родителям необходимо набраться терпения и позволять ребенку быть самостоятельным.

Как проявляется самостоятельность детей старшего дошкольного возраста?

Объясняет Елена Сидорина:

«В 6-7 лет малыш уже успел накопить некоторый запас знаний и опыт об окружающем его мире. Он продолжает получать массу новой информации во время прогулок, посещения детского сада, игр со сверстниками, общения со взрослыми, а также из книг, мультфильмов и познавательных передач».

В 7 лет ребенок — это уже почти сформировавшаяся личность. Большинство детей в этом возрасте идут в школу, а некоторые в силу сложившихся обстоятельств сами возвращаются домой и в состоянии обслужить себя до прихода старших. Первоклассник может не только самостоятельно следить за своей гигиеной, но также способен справляться с элементарными обязанностями по дому. Он должен уметь:

— застелить постель;

— подогревать еду;

— мыть за собой посуду;

— выносить мусор;

— вытирать пыль и пылесосить;

— ухаживать за домашними питомцами, поливать цветы и т. д.

Последний пункт особенно полезен с точки зрения формирования не только самостоятельности, но и ответственности по отношению к окружающим.

Собственно говоря, ребенок может делать все, что ему по силам, главное — объяснить степень важности дела и поддерживать его стремления. В 7 лет детям нравится быть самостоятельными.

Когда и каким образом начинать развивать самостоятельность в ребенке: консультация для родителей

Наш эксперт объясняет, что самостоятельность в ребенке необходимо начинать развивать в 2 года. В этом возрасте он уже достаточно развит, чтобы снять носки, штаны, может сам себя занять игрой, самостоятельно сходить в туалет.

В 3 года начинается наиболее интенсивный период развития самостоятельности у ребенка. «Я сам» — любимая фраза трехлетки. Если родители по каким-то причинам не поощряют инициативу со стороны любимого чада, то малыш начинает проявлять лень, упрямство и своенравность.

Елена Сидорина: «Прежде всего, для формирования у ребенка самостоятельности родителям необходимо отказаться от авторитарного стиля воспитания, который не дает возможность малышу делать самостоятельно выбор и самому принимать решения. Также излишнее давление со стороны родителей не позволяет карапузу получать личный опыт, и, как следствие, у него формируется недоверие к себе. Чем больше ребенок делает самостоятельно, тем сильнее он уверен в себе, и это очень мотивирует».

Психолог обращает внимание на еще один важный момент — развивающую коммуникацию:

«При разговоре с ребенком необходимо задавать вопросы, спрашивать его мнение, это позволяет лучше понять ход его мыслей и при необходимости мягко откорректировать действия».

Примеры: «Как ты думаешь, почему важно мыть руки?», «А почему ты сложил вещи именно так?», «Как ты думаешь, с чего нам начать уборку квартиры?» Когда ребенок проговаривает свои мысли, он берет ответственность на себя.

Помните, что наши дети нас не слышат, они смотрят на нас! Подавайте правильный пример: если вы перебегаете дорогу на красный свет или не убираете со стола после еды, то и ребенок будет делать так же.

Елена Сидорина объясняет, что начинать необходимо с бытовой самостоятельности: надеть и снять одежду, умыться, помыть с мылом руки и др. Можно попросить ребенка позаботиться о старших: принести подушку, плед, какую-то вещь.

Когда этот этап пройден, можно переходить к следующему — выполнению домашних обязанностей. Важно помнить, что все задания должны быть посильны ребенку. В этот период прививают ответственность за кого-то: покормить кошку или собаку, полить цветы и т. д.

Следующий этап — это воспитание воли и характера, когда необходимо научить ребенка уметь контролировать свои эмоции и брать ответственность за себя.

Чем опасна гиперопека?

Многим родителям тяжело смириться с тем, что ребенок растет. Стремление уберечь самое драгоценное от всех опасностей на свете понятно, но губительно для самого объекта чрезмерной заботы.

Наш эксперт объясняет:

«Гиперопека — это враг самостоятельности. Все мы родом из детства, и родители не всегда осознают, что их малыш станет взрослым мужчиной или женщиной. Основные знания, умения и навыки, которые ребенок несет во взрослую жизнь, формируются именно в детстве».

Гиперопека может иметь следующие неприятные последствия:

— недостаточные представления об окружающем мире;

— отсутствие самостоятельности;

— невозможность найти работу;

— сложности в коммуникации;

— неуверенность в себе;

— безответственность;

— сложности с адаптацией в социуме;

— инфантилизм и др.

В этой связи полезно будет перечислить некоторые приемы для взрослых, которые помогут ослабить «бразды правления»:

1. Прежде всего необходимо расслабиться и осознать, что ребенку придется получить свой собственный опыт. Если он не усвоит уроки самостоятельности с детства, то придется это сделать уже во взрослой жизни, что может привести к губительным последствиям.

2. Стать малышу другом и заранее принять все ситуации, которые не всегда будут соответствовать представлениям взрослых о правильности. Ребенок может по-своему видеть происходящее и действовать по-другому, и это нормально!

3. Быть наставником. «Давай я покажу тебе, как мы вместе с тобой это сделаем». Когда ребенок чувствует поддержку со стороны родителей, он приобретает уверенность в себе и быстрее усваивает навыки.

4. Научиться получать положительные эмоции от достижений карапуза. Ничто так не наполняет организм силой, как положительные эмоции. Постарайтесь искренне радоваться его даже самым маленьким успехам.

5. Чтобы расслабиться и получить положительные эмоции во время занятий с ребенком, можно петь или слушать любимую музыку. Мурлыканье под нос снимает тревогу и вызывает улыбку на лице, а приятная мелодия поднимает настроение.

6. Пока малыш оттачивает свои навыки самостоятельности, полезно заняться дыхательной гимнастикой, которая позволит расслабиться, привести физическое и физиологическое состояние в порядок. Дыхательные упражнения помогают контролировать эмоции, снять чувства тревожности, стресса, победить бессонницу, а также улучшить память и внимание.

Игры для развития самостоятельности

В детском возрасте основным методическим приемом для эффективного усвоения навыков является игровая мотивация. Дети с удовольствием играют, ведь таким образом они познают мир. Елена Сидорина приводит несколько примеров:

1. «День рождения куклы». Ребенок тренируется одевать куклу, сервировать стол и учится правилам этикета. Расскажите малышу, что у куклы день рождения. Ее необходимо нарядить и пригласить на праздник всех друзей. Для гостей необходимо накрыть праздничный стол и приготовить угощения. В процессе задействуйте любимые игрушки.

2. «Золушка». Предварительно прочитайте сказку «Золушка». Спросите ребенка, какая кукла похожа на главную героиню. Чтобы Золушка поехала на бал, ей необходимо помочь. Родитель высыпает на стол крупы — рис, гречку, горох — и все перемешивает, а затем просит малыша разобрать их по отдельности. Достаточно небольших горсточек, чтобы ребенок не устал, раскладывая ее. Игра к тому же развивает мелкую моторику.

3. «Красный домик». Тренируем скорость принятия решения. На прогулке попросите малыша выбрать любой дом из недалеко находящихся. Спросите, почему он сделал такой выбор. В игре могут принимать участие любые объекты: машины, цветы, животные и др.

4. «Логика». Разделите и напишите слова по тематике, чтобы ребенок мог продолжить:

День — ночь.

Горячий — холодный.

Добрый — злой.

5. «Кто в Теремочке живет?» Прочтите малышу сказку «Теремок». В игре представьте шкаф для вещей Теремком. Определите с ребенком, какие вещи будут жить в «Теремочке» и на какой полке.

Важно, чтобы каждая игра приносила ребенку радость и позитивный настрой, а родителям — гордость за достижения карапуза.

Как быть с несамостоятельным подростком?

С младшим и старшим дошкольным возрастом мы разобрались. Но что делать, если «малыш» давно вырос и оказалось, что он совершенно не способен действовать самостоятельно? Неужели время упущено? Отвечает Елена Сидорина:

«Так бывает, что в раннем детстве по каким-то причинам родителям не удалось привить крохе навыки самостоятельности, и вот он уже подросток. Никогда не поздно начать работу над этим навыком. Прежде всего родители должны позволить и помочь ребенку почувствовать себя взрослым. Спокойно поговорить с ним об этом и рассказать о его новых полномочиях. Разрешить участвовать и высказывать свое мнение о важных событиях в семье. Пусть самостоятельно выберет кофе или подготовит план отдыха для всех. Перенесите на него ответственность за некоторые домашние дела: покупку продуктов, мытье посуды, уход за животными, заботу о близких. Поощряйте его самостоятельность и хвалите за успехи. Родителям важно помнить, что агрессия порождает агрессию! Доверяйте подростку и поддерживайте в начинаниях».

Развивать самостоятельность в детях никогда не рано и не поздно. Важно настроить себя и понять, что ребенок — это личность со своими чувствами и переживаниями. Главная задача родителей — помочь и поддержать чадо во всех начинаниях.