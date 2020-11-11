Владимир Конкин хотел пристроить дочь в Госдуму ради выгодного замужества

Москва, 11 ноября. Актер Владимир Конкин признался, что хотел устроить дочь на работу в Госдуму, чтобы там она смогла найти себе мужа.

В эфире программы «Судьба человека» артист рассказал, что незадолго до смерти София Конкина пришла к нему с требованием помочь устроить ее личную жизнь, а также найти ей квартиру и купить машину. Конкин решил, что ему нужно просто устроить дочь помощницей в Госдуму.

Актер отметил, что зарплата там предлагалась небольшая, но зато была хорошая перспектива карьерного роста. Он также напомнил, что у Софии было юридическое образование, пишет «Телепрограмма».

«Там ты найдешь и мужа, и все будет хорошо», — говорил дочери актер.

Конкин рассказал, что уже договорился о трудоустройстве с нужными людьми, но София просто не пришла на встречу. Затем она устроилась в доставку еды. Девушка получала мало, но актер все равно гордится, что София нашла эту работу. По словам артиста, его дочь всегда хотела помогать людям.

В сентябре София Конкина утонула в бассейне столичного фитнес-клуба при загадочных обстоятельствах. У нее осталась наследница по имени Алиса. Как выяснилось, сам Конкин не будет воспитывать внучку.