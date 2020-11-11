Экономисты оценили необходимость новых выплат 10 тысяч рублей на ребенка

Москва, 11 ноября. Бюджет России имеет средства для продления выплат 10 тысяч рублей семьям с детьми от трех до 16 лет, однако целесообразность этой меры вызывает вопросы.

Единовременные детские пособия были введены по поручению президента России Владимира Путина в рамках поддержки населения на фоне пандемии нового коронавируса. Указанная сумма выдавалась дважды — за июнь и июль, однако на этом российские власти остановились.

Эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков в комментарии URA.RU отметил, что в случае новых выплат придется сократить военные и государственные инвестиции. По его мнению, государство должно оказывать помощь тем семьям, чей совокупный доход не превышает сто тысяч рублей.

Бывший сотрудник Минфина, директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев подчеркнул, что на детские пособия власти потратили больше всего денег с начала пандемии. Такая поддержка дала эффект, но сейчас помощь требуется безработным людям, находящимся в очень уязвимом положении.