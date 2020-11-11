-Военный эксперт объяснил, зачем США скупают у Украины советские системы ПВО

США планируют приобрести у Украины системы противовоздушной обороны советского образца. Военный эксперт Михаил Ходаренок рассказал ФАН, зачем Пентагону понадобились устаревшие ПВО.

Военные эксперты китайского издания Sohu сообщили, что Пентагон намерен выкупить у Украины старое радиолокационное оборудование. Эксперты предположили, что в американском ведомстве хотят изучить советские образцы ПВО и с их помощью найти ключи к современному российскому вооружению, пишет «ПолитРоссия».

Михаил Ходаренок усомнился, что полувековые советские системы могут раскрыть какие-то технологические секреты.

«Военно-техническое сотрудничество между Россией и Украиной не ведется давно, никаких продаж современного вооружения на Украину не было уже многие десятки лет. То, что у них осталось, это разработки 70–80 годов, никаких там технологических секретов нет, ничего оттуда извлечь абсолютно нельзя», — уверен специалист.

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Военный эксперт объяснил, зачем Пентагон скупает советское радиолокационное оборудование. По его мнению, американские военные могут превратить старое оружие в мишени.

«Если они приобретают это вооружение, то, может, для создания необходимой мишенной обстановки на полигоне, но не более того. Я думаю, что это очень большее преувеличение, что из советского радиолокационного вооружения 50-летней давности можно извлечь какие-то современные технологии и военные секреты», — заключил эксперт.

Ранее российский военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что решение руководства Вооруженных сил США и НАТО задействовать американских морских пехотинцев в проведении разведывательных операций, направленных против российских подводных лодок, не отразится на деятельности ВМФ России в Мировом океане.