Клявер посвятил трогательный пост умершему от рака отцу Илье Олейникову

Москва, 11 ноября. Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер почтил память своего отца — актера и ведущего телепередачи «Городок» Ильи Олейникова, ушедшего из жизни 8 лет назад.

Певец разместил в своем микроблоге в социальной сети Instagram трогательный пост, в котором отметил, что время, вопреки известной поговорке, способно излечить далеко не каждую рану.

«Сегодня уже 8 лет... Время не лечит, — пишет исполнитель, — но воспоминания греют. Очень любим тебя, папа».

Свой пост Клявер сопроводил черно-белой фотографией Олейникова, на которой актер запечатлен в момент телефонного разговора. В комментариях под постом отдали дань уважения культовому артисту и другие звезды шоу-бизнеса, среди которых: исполнительница ZARA, певцы Александр Асташенок и Валерий Сюткин, телеведущий и иллюзионист Сергей Сафронов и другие.