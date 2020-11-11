Приток трудовых мигрантов в Санкт-Петербург сократился почти вдвое

Санкт-Петербург, 11 ноября. Начальник отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия администрации Санкт-Петербурга Сергей Домнин рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на ситуацию с трудовыми мигрантами в Северной столице.

«В связи с коронавирусными ограничениями значительно снизился поток мигрантов. В цифрах он снизился на 88%. Всего в этом году за девять месяцев в Санкт-Петербург въехало 213 тысяч человек, в эту группу входят и туристы. Конкретно с целью работы приехало порядка 60 тысяч человек», — заявил Сергей Домнин в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Мигранты в России. Как коронавирус повлиял на рынок труда?».

По словам чиновника, вместе с сокращением притока трудовых мигрантов на 8% снизилась и преступность в их среде. В то же время иностранцы стали чаще подвергаться криминальным нападкам со стороны петербуржцев.

«А вот преступления в отношении иностранных граждан выросли на 6%», — отметил Сергей Домнин.

По словам эксперта, карта притока трудовых мигрантов остается прежней: лидируют страны Средней Азии — Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Следующую по численности группу составляют мигранты из Украины, и затем — Молдавии.