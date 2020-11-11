МакSим восхитила фанатов чувственным черно-белым видео

Москва, 11 ноября. Певица МакSим, которая снова активно ведет страницу в Instagram, продолжает радовать фанатов новыми постами.
На этот раз исполнительница хита «Знаешь ли ты» выложила в соцсеть чувственный черно-белый ролик. На видео МакSим сидит без одежды, завернувшись в плед, и поглаживает свои губы, плечо и подбородок.
Пикантный ролик привел в восторг поклонников исполнительницы. Подписчики отметили, что певица прекрасно выглядит.
«На пятой секунде ролика от наслаждения впал в транс»;
«Такая нежность! Ты красивая и талантливая. Крепкого тебе здоровья»;
«Самая красивая!!!» — написали комментаторы.
Фанаты МакSим принимают каждый ее пост с положительными эмоциями. Дело в том, что певицы долго не было в поле зрения общественности. Весной прошлого года МакSим попала в серьезное ДТП и получила тяжелые травмы. Певице пришлось долго восстанавливаться, и она не могла выступать на сцене из-за проблем со здоровьем. В то время исполнительница удалила все публикации в Instagram, но недавно вернулась в соцсеть.