Эпидемиолог указал, почему сейчас нельзя спрогнозировать развитие пандемии

Москва, 11 ноября. Сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ пока нельзя спрогнозировать из-за влияния разных факторов, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

Самые разные причины могут влиять на эпидемический процесс: от климатических до социальных. Необходимо, чтобы в течение восьми дней суточные показатели заболеваемости коронавирусом были равны, а коэффициент распространения COVID-19 не превышал единицы. Только тогда можно будет более детально прогнозировать дальнейшую обстановку.

Рост заболеваемости на данный момент продолжается. В регионах России этот процесс происходит по-разному, поэтому пик придет не одновременно. Многое также зависит от сознательности и ответственности россиян, которые должны соблюдать ограничения и профилактические меры, отметил Горелов.