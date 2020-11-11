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Аналитики заявили о желании россиян начать экономить

Аналитики заявили о желании россиян начать экономить

Москва, 11 ноября. Российские граждане сошлись на мнении, что пора экономить личные средства. Это стало известно из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения.

ВЦИОМ опубликовал сведения мониторингового исследования, проводимого с целью выяснить степень доверия россиян к банковским вкладам, интерес к иностранным валютам, а также узнать их актуальное отношение к личным средствам в целом.

«Россияне придерживаются сберегательного образа жизни: 70% считают, что лучше тратить по минимуму», — говорится в публикации.

Однако 21% опрошенных заявляют, что средства необходимо как можно скорее вложить в нужные покупки или приобрести какие-либо ценности на имеющиеся сбережения. Причем 36% россиян уверены в эффективности нахождения денег на счету в банке.

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