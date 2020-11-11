РПЦ прокомментировала решение хоронить умерших от COVID-19 в особых гробах

Москва, 11 ноября. Русская православная церковь не сочла оскорбительным решение хоронить умерших в гробах со стеклянными крышками.

В церковных канонах нет строгой регламентации относительно захоронения усопших именно таким образом, рассказал заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в сложившихся условиях распространения коронавирусной инфекции эта мера является целесообразной. Савва отметил, что в литургических текстах говорится о последнем целовании, которое дают при отпевании покойнику.

«Понятное дело, что в нынешних условиях санитарными властями принимаются определенные меры. В данном случае нет в этом ничего такого вызывающего для нас, оскорбительного для покойника», — подчеркнул епископ.

Директор ГБУ «Ритуал» Артема Екимов сказал, что промежуточная крышка, сделанная из оргстекла, будет устанавливаться в дополнение к основной, а все соединения будут герметичны. Ранее сообщалось, что в Подмосковье набирает популярность новая услуга страхования жизни и здоровья от COVID-19. В октябре спрос на нее вырос на 35% по сравнению с сентябрем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».