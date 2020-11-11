Названа сумма задолженности россиян по кредитам в банках

Москва, 11 ноября. Задолженность россиян по банковским кредитам выросла по итогам третьего квартала текущего года, пишет ТАСС со ссылкой на Общероссийский народный фронт (ОНФ).

С начала года объем долга вырос почти на 10% и составил 19,3 трлн рублей. По данным организации, средняя семья в России отдает около 32% от годового дохода на погашение кредита. В прошлом году средний уровень закредитованности в третьем квартале составил 30%, а задолженность домохозяйства была равна 341 тысяче рублей. Главным драйвером роста кредитов населению остается ипотека.

По данным ОНФ, в третьем квартале 2020 года средний размер выданных ипотечных займов составил 2,66 млн рублей, что на 9,8 млн превышает показатель прошлого года. Средний размер жилищного кредита в Москве составил 5,9 млн рублей, в Подмосковье — 4,41 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 3,53 млн рублей, в Ленинградской области — 3,28 млн рублей.