Украинцы поделились секретом распознавания COVID-19 в легкой форме

Киев, 11 ноября. Способы распознать коронавирусную инфекцию в легкой форме, при которой можно лечиться дома, назвал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Насморк, кашель без затруднения дыхания и других признаков дыхательной недостаточности характерны для коронавируса в легкой форме, рассказал министр на брифинге 11 ноября. Также при легком течении заболевания отсутствуют желудочно-кишечные нарушения и изменения психологического состояния.

Основным симптомом легкой формы инфекции является повышение температуры до 38 градусов. Принимать решение о лечении пациента в домашних условиях должен врач, подчеркнул Горелов.