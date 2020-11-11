Пригожин рассказал о судьбе звезд после отмены новогодних корпоративов

Москва, 11 ноября. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что ждет представителей российского шоу-бизнеса в случае отмены новогодних корпоративов.

По мнению Пригожина, если праздничные выступления отменят из-за пандемии, то артисты лишатся внушительной части заработка, однако им придется с этим смириться. Продюсер подчеркнул, что у звезд просто нет выбора.

«Будем жить дальше, работать, двигаться вперед. Сейчас задача выжить», — сказал он в комментарии iReactor.

Продюсер убежден, что при запрете на корпоративы никто из знаменитостей не будет давать концерты тайком. При этом он добавил, что сам праздник никто не отменит, и люди все равно встретят Новый год дома, даже если все рестораны и другие заведения будут закрыты.

Сейчас Пригожин считает необходимым продолжать жить и радоваться. Продюсер сообщил, что философски относится к происходящему и готов приспосабливаться практически к любым условиям.

Пригожин отметил, что пандемия нанесла серьезный удар не только по карманам российских артистов. Как рассказал продюсер, западные звезды тоже понесли серьезные убытки из-за коронавируса.