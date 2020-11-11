Объем кредитования российского бизнеса вырос на фоне «коронакризиса»

Москва, 11 ноября. Микробизнес, малые и средние предприятия получили в третьем квартале от банков на 60% больше кредитов, чем за тот же период прошлого года.

Объем выданных кредитов увеличился до 1,04 трлн рублей, на 27% превысив показатель второго квартала, следует из материалов Frank RG и Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Значительный рост наблюдался среди микро- и малых предприятий (на 93% и 81% соответственно), а вот в отношении среднего бизнеса зафиксирован небольшой спад (на 2%).

Авторы исследования пояснили, что кредитование МСБ активизировалось на фоне «коронакризиса» и появления льготных условий для пострадавших отраслей — с субсидируемыми государством ставками 2% (на покрытие расходов) и 0% (на выплаты зарплат). В результате средняя ставка по кредитам для среднего бизнеса сократилась с 10%, которые были в третьем квартале 2019 года, до 6,4%.