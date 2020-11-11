Эксперт: Поддержавшего Дзюбу пилота «Победы» ждут разбирательства

Капитана пассажирского самолета авиакомпании «Победа», нарисовавшего следом радара фаллический символ, ждут разбирательства. Об этом заявил в интервью ФАН бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Как свидетельствуют данные веб-сервиса Flightradar24, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, пилот пассажирского самолета авиакомпании «Победа», летевшего из Москвы в Екатеринбург, следом радара нарисовал фаллический символ. В пресс-службе российской авиакомпании заявили Федеральному агентству новостей, что, возможно, такая траектория полета была выбрана капитаном лайнера неслучайно. Утверждается, что таким образом пилоты хотели поддержать футболиста Артема Дзюбу, которого не вызвали в национальную сборную из-за очередного скандала.

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — заявили ФАН сотрудники авиакомпании «Победа».

Федеральное агентство новостей связалось с специалистом по безопасности полетов Александром Романовым, чтобы он прокомментировал данную ситуацию. По его словам, пилотов пассажирского самолета авиакомпании «Победа» ожидают разбирательства.

«Я думаю, что это отразилось не на общей безопасности полета, а на дисциплине и на вольности, которая допускается в авиации. Я не знаю, про какой точно вы сейчас говорите след, но думаю, что это говорит о свободолюбивом характере человека, который так поступил. Что касается безопасности, то я не знаком с этим случаем, поэтому ничего сказать не могу. Но разбирательства по этому поводу обязательно будут – насколько законно пилот совершил данный маневр», – заявил эксперт.

Ранее в Сети появилось видео, на котором нападающий российской сборной занимается самоудовлетворением. После публикации видеозаписи футболист закрыл свой аккаунт в социальной сети Instagram. Позже стало известно, что нападающего не вызовут на матчи в национальную сборную.

В свою очередь Артем Дзюба в видеообращении заявил, что он не идеален и может, как любой человек, совершать ошибки. Футболист поблагодарил за поддержку всех, кто не отвернулся от него в тяжелую минуту.