Старшенбаум опровергла сообщения о мыслях про суицид из-за Владимира Яглыча

Москва, 11 ноября. Актриса Анна Старшенбаум опровергла сообщение о мыслях про суицид после измены артиста Владимира Яглыча, прозвучавшее в эфире «Судьбы человека».

Выпуск программы Бориса Корчевникова, главной героиней которого стала Старшенбаум, вышел в эфир 3 ноября. Как говорилось в передаче, актриса узнала, что Яглыч у нее за спиной встречается со Светланой Ходченковой. После этого Старшенбаум якобы начала подумывать о сведении счетов с жизнью.

«Вы все врете! Одни идиоты «Судьба человека» наврали, а другие теперь разносят этот бред по интернету», — прокомментировала ситуацию актриса на своей странице в Instagram.

Старшенбаум призвала фанатов не верить желтой прессе и отметила, что у нее практически все прекрасно. Жизнь актрисы омрачает только то, что она и ее сын чем-то отравились. Артистка не исключает, что на ее самочувствии негативно сказались нервы. По мнению Старшенбаум, у журналистов нет ни стыда, ни совести.

Актриса уже заявляла о намерении добиться справедливости и подать в суд на программу «Судьба человека». Звезда сообщила, что создатели передачи выпустили в эфир искаженную информацию о ней и о ее семье.