Адвокат рассказала об итогах суда внучки Гурченко с отцом за наследство

Москва, 11 ноября. Внучка великой Людмилы Гурченко Людмила Королева продолжает судиться со своим отцом из-за наследства звезды. Пока суд отказал ей в двух исковых требованиях.

Первый иск касался права на четверть вкладов, которые были открыты на имя отца Королевой к моменту смерти его супруги — дочери Людмилы Марковны. Второй иск — выделения конкретных объектов недвижимости из собственности отца в пользу Елены. Но оба заявления не были удовлетворены.

Адвокат Елены Ольга Бирючева объяснила KP.RU, что по итогам заседания апелляционной инстанции дело о включении доли в денежных вкладах отца Королевой направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

«В части включения в наследственную массу объектов недвижимости вступило в силу решение суда об отказе в иске. В этой части мы собираемся направлять кассационную жалобу», — подчеркнула она.

В апреле этого года помещение в одном из «Волоцких домов» в Трехпрудном переулке в Москве, где какое-то время жила Гурченко, выставили на торги по аренде, отмечает РИАМО.