Озвучен объем расходов России на борьбу с COVID-19 в 2021 году

Москва, 11 ноября. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов озвучил бюджет России на борьбу с коронавирусом в следующем году.

По словам вице-премьера, бюдж ет составит 2 триллиона рублей. Белоусов отметил, что сильное влияние коронавируса на экономику прекратится к концу 2020 года — началу 2021 года. Он отметил, что «след» от COVID-19 распространится и на 2022 год.

«Поэтому в следующем году нам предстоит пройти через сжатие реальных расходов бюджета. Для того, чтобы выйти на тенденцию роста, нам это надо чем-то заменить, отсюда внимание к инвестициям», — рассказал Белоусов.

Ранее Росгосцирк попросил миллиард рублей у правительства РФ на поддержку цирков. Решение о выделении денег в помощь российскому цирку в период пандемии будет вынесено в ближайшее время.