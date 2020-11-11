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Муж Натальи Климовой, разбившейся в авиакатастрофе с Колтовым, опознал жену

Муж Натальи Климовой, разбившейся в авиакатастрофе с Колтовым, опознал жену

Москва, 11 ноября. Муж Натальи Климовой, разбившейся в авиакатастрофе с ведущим Александром Колтовым, опознал жену, передает корреспондент ФАН.

В среду в судебно-медицинскую экспертизу в Люберцах пришел документ на 32-летнюю Наталью Климову (33 года ей должно было исполниться через месяц). Женщину опознавал ее супруг 47-летний Максим Климов.

«С этого момента женщина считается официально погибшей», — рассказал источник в следствии.

Все, что известно на данный момент о спутнице, — она замужем, муж намного старше ее, у них двое детей. До заключения брака Наталья была достаточно активна в социальных сетях, но после того как вышла замуж, перестала там появляться, удалив все фотографии.

Она коренная москвичка, окончила школу с углубленным изучением английского языка в 2004 году. В Российский государственный гуманитарный университет поступила на бюджетное отделение. В 2009 закончила факультет технотронных архивов и документов Историко-архивного института РГГУ. Еще в университете она устроилась на работу в банк, последнее место работы — заместитель директора одного из отделений.

Напомним, 7 ноября под Москвой произошла авиакатастрофа — разбился легкомоторный самолет, управлял которым известный телеведущий Александр Колтовой. Самолет он приобрел за месяц до гибели, а пилотское удостоверение за полгода до гибели.

Муж Натальи Климовой, разбившейся в авиакатастрофе с Колтовым, опознал жену

Ранее старший редактор телепрограммы «ДНК» на федеральном канале НТВ Екатерина Федосеева рассказала ФАН, что запланированные съемки пока продолжаются, но еще неизвестно, будут ли выходить новые выпуски — без Колтового проект могут заморозить.

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