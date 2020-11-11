Муж Натальи Климовой, разбившейся в авиакатастрофе с Колтовым, опознал жену

Москва, 11 ноября. Муж Натальи Климовой, разбившейся в авиакатастрофе с ведущим Александром Колтовым, опознал жену, передает корреспондент ФАН.

В среду в судебно-медицинскую экспертизу в Люберцах пришел документ на 32-летнюю Наталью Климову (33 года ей должно было исполниться через месяц). Женщину опознавал ее супруг 47-летний Максим Климов.

«С этого момента женщина считается официально погибшей», — рассказал источник в следствии.

Все, что известно на данный момент о спутнице, — она замужем, муж намного старше ее, у них двое детей. До заключения брака Наталья была достаточно активна в социальных сетях, но после того как вышла замуж, перестала там появляться, удалив все фотографии.

Она коренная москвичка, окончила школу с углубленным изучением английского языка в 2004 году. В Российский государственный гуманитарный университет поступила на бюджетное отделение. В 2009 закончила факультет технотронных архивов и документов Историко-архивного института РГГУ. Еще в университете она устроилась на работу в банк, последнее место работы — заместитель директора одного из отделений.

Напомним, 7 ноября под Москвой произошла авиакатастрофа — разбился легкомоторный самолет, управлял которым известный телеведущий Александр Колтовой. Самолет он приобрел за месяц до гибели, а пилотское удостоверение за полгода до гибели.

Ранее старший редактор телепрограммы «ДНК» на федеральном канале НТВ Екатерина Федосеева рассказала ФАН, что запланированные съемки пока продолжаются, но еще неизвестно, будут ли выходить новые выпуски — без Колтового проект могут заморозить.