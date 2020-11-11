Майли Сайрус шокировала фанатов снимком без нижнего белья в гробу

Лос-Анджелес, 11 ноября. Американская певица Майли Сайрус приняла участие в необычной и вызывающей фотосессии.

Провокационный снимок исполнительницы появился на странице популярного фотографа Виджата Мохиндры в Instagram. Мировая звезда сфотографировалась в гробу с желтой обивкой, продемонстрировав поклонникам фигуру. На снимке на Сайрус нет абсолютно никакой одежды. Грудь исполнительница прикрыла руками, а нижнюю часть тела — букетом цветов. Кроме того, певица скорчила устрашающую гримасу, показав некое подобие звериного оскала.

Фотография буквально шокировала поклонников Майли Сайрус. Однако многим снимок очень понравился — пост собрал более 16 тысяч лайков за пару дней.

«Боже мой! Люблю тебя!»; «Потрясающе!»; «Невероятно!» — написали восторженные комментаторы.

Майли Сайрус любит эпатировать публику. Например, летом она появилась на премии MTV Video Music Awards в прозрачном платье.