Волосожар рассказала о необычном подарке Пронину на день рождения

Известная российская фигуристка Татьяна Волосожар заявила ФАН, что ей очень нравится кататься в шоу «Ледниковый период» вместе с актером театра и кино Евгением Прониным, хотя до этого она не была с ним знакома.

Двукратная олимпийская чемпионка 2014 года рассказала в интервью Федеральному агентству новостей о своем первом опыте выступлений в популярной программе Первого канала, о том, считает ли решение, принятое ею ровно десять лет назад, самым важным в жизни и о том, хочет ли она, чтобы дочь пошла по стопам родителей.

«Хочется дойти до финала»

— Татьяна, какие у вас впечатления от нынешнего, первого для вас сезона спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период»?

— Это прекрасный проект, просто замечательный. Я безумно рада, что попала сюда. Мне нравится, что я стала участницей, так как очень сильно этого хотела. В то время, когда в шоу выступал Максим (Траньков, муж и партнер Волосожар в парном катании. — Прим. ФАН), я находилась в положении, поэтому не могла выйти на лед. Могла только наблюдать со стороны, да еще один раз попала в состав жюри. Тогда, кстати, поняла, насколько это сложно — судить своих друзей и хороших знакомых: как фигуристов, так и артистов!

Сейчас я уже немножечко углубилась в проект, и запал, знаете, еще не пропал, хотя уже давно перевалила середина. Хочется, конечно, проявить себя по максимуму и дойти до финала, потому что интересно раскрывать каждую неделю новые образы. Очень здорово все время перевоплощаться: сегодня — в ангела, а завтра — в демона. Это то, чего ты не мог, допустим, делать в профессиональном спорте.

— Но в споре у вас был весьма мастеровитый партнер! Шутка ли, вы с Максимом стали двукратными триумфаторами Игр в Сочи!

— Да, но самое любопытное то, что с моим нынешним неопытным партнером иногда получаются очень даже интересные элементы.

— Что было самым сложным на старте шоу?

— Конечно же, «накатать» партнера, «накатать» первую программу, на что у нас, правда, было довольно-таки приличное количество времени. Сейчас даже Женя говорит: «Вот мы так хорошо «накатывали» первую программу, она была спокойная и получилась». Я ему отвечаю: «Ты готовился к ней целых две недели, а сейчас у нас каждый вторник съемка, в среду мы отдыхаем, а дальше все по новой — выбор музыки и костюмов, постановка программы...» Ты иногда просто чисто физически не успеваешь все «накатать».

— Это и есть главная сложность для вас — нехватка времени?

— Сейчас уровень пар вполне себе приличный. Я имею в виду исполнение различных элементов. Поэтому все труднее находить новые высокие поддержки. Это, конечно же, небезопасно. Но такой риск в каждом выпуске все равно присутствует.

— А каковы наиболее позитивные моменты в «Ледниковом периоде» лично для вас?

— Самое позитивное, мне кажется, знакомство и общение с ребятами. Можно сказать, тут у нас на шоу такая семья на определенный период времени. И жалко, когда кто-то покидает проект, потому что уже есть какие-то дружеские отношения, ты понимаешь, насколько это сложно и насколько серьезно каждый выкладывается. Но в этом и заключается соревновательный интерес.

С Прониным спокойно и комфортно

— Что можете сказать о своем партнере?

— Он хороший человек!

— Вы знали его до «Ледникового периода»?

— Нет, абсолютно не знала, к своему стыду! Когда мне сказали, что мы будем кататься в паре, я, вот честно, залезла в «Википедию» и начала читать. Увидев список фильмов, в которых снимался Женя, я, конечно, такая: «А, да-да, все помню и знаю: и то, и то, и то».

Если брать человеческие качества, то мне с Прониным очень спокойно и комфортно. Мы находим общий язык. Даже если что-то не получается и я могу как-то вспылить и прикрикнуть на него, все равно у нас есть взаимопонимание. И мне приятно с Женей кататься.

— В свое время Пронин сыграл нашего знаменитого хоккеиста Вячеслава Фетисова. К тому же сам занимался в детстве хоккеем. По вашим впечатлениям, это помогло ему в шоу?

— Не знаю. Мне кажется даже, что наоборот, ведь посадка хоккеиста и фигуриста разительно отличаются друг от друга. Но Женя увлекается не только хоккеем, но и многими другими активными видами спорта, и нам, конечно, немножечко сложно работать над осанкой на льду.

— 8 ноября ваш партнер отметил сорокалетний юбилей. Что подарили ему?

— Гирю! С Дартом Вейдером (один из главных персонажей легендарной американской киносаги «Звездные войны». — Прим. ФАН)!

— Почему именно гирю, да еще и с Вейдером?

— Честно говоря, я не знала, что дарить человеку, которого пока что не особо близко знаю. Понимаю, что у Жени есть какие-то свои интересы. Но так как ему часто нужно поднимать меня в этом проекте, я придумала вот такой подарок — с намеком, что ли.

— А гиря весит столько же, сколько и вы?

— Нет, меньше, естественно! Просто у нас был неудачный вариант заказа специальной груши для тренировок, которую невозможно было поднять. Ей не сделали ручки, поэтому я решила исправить ситуацию в день рождения Пронина.

— Почему сейчас в шоу не выступает Траньков?

— Он был занят как тренер с парой Евгения Тарасова — Владимир Морозов, которая выезжала на соревнования в Казань. В связи с коронавирусом менялась ситуация, ребята часто тренировались в Америке, а когда вернулись, начались тренировки тут. Вот это несовпадение в графике и не дало возможности Максиму участвовать в «Ледниковом периоде».

Народы России и Украины должны быть дружны

— Можно ли говорить о том, что ровно десять лет назад вы приняли самое важное решение в своей жизни? Имеются в виду получение российского гражданства и создание пары с Траньковым. Ведь в ином случае вы могли, наверное, и не достичь тех ярких успехов, которых потом добились?

— Скажем так, оно одно из ключевых. Почему нет? У меня в 2010-м был выбор: ехать в Канаду, во Францию либо в Россию. Но так как языковой барьер ставил передо мной некие преграды, плюс следующие Олимпийские игры должны были пройти в 2014 году в Сочи, да и я знала Макса как прекрасного фигуриста, поэтому сделала именно такой выбор.

— Ваши родители ведь родились в российских городах?

— Да, мама из Калининграда, а папа из Нижнего Тагила.

— Но вы появились на свет в украинском Днепропетровске. Спустя эти десять лет после переезда осталась ли у вас еще какая-то эмоциональная связь с соседней страной?

— Огромная. Мои родители до сих пор там живут. А еще сестра — в Киеве. Да, я родилась в Днепропетровске. Потом, когда семья разъехалась, мама перевезла меня в столицу ради тренировок, сестра же оставалась в Днепропетровске. Потом мы хотели объединить семью в Киеве. Но получилось так, что я опять поехала дальше, за границу. И сестра за мной. В Киеве она уже осталась, когда вышла замуж. Так что, конечно, у меня все близкие родственники там. По сути, я одна тут, в России. Не считая мужа и дочери.

— Что думаете о том, что ваш родной город называется теперь просто Днепр?

— Я вообще стараюсь всегда быть вне политики. Для меня он как был Днепропетровском, так им и останется!

— Как раз хотел спросить у вас, следите ли вы за политикой и за тем, какие отношения сейчас между Россией и Украиной?

— Они сложные. Хотелось бы, конечно, чтобы было так, как раньше. Потому что мы все — славянские народы и должны быть дружны.

— Будет ли фигуристкой ваша дочь Анжелика, которой в феврале исполнится четыре годика? И хотите ли вы с Максимом этого?

— Будет, не будет — время покажет! На данный момент она любит фигурное катание. Прошлым летом, когда мы проводили сборы в Сочи, Анжелика погрузилась в фигурное катание, стала уже немного вникать в тренировочный процесс. И сейчас мы не можем лишать ее этой возможности, так как это ее желание.

Сегодня, когда заработала уже моя школа фигурного катания, в планах перевести дочь туда, как только переедем на «свой» лед. Мой центр специализируется как раз на детях, и тренеры у нас квалифицированные и грамотные именно в плане подхода к первым шагам на льду, к деткам. Они все подбирают с ног до головы, начиная от инвентаря и заканчивая макияжем. Так что посмотрим, что будет дальше!

В нынешнем сезоне «Ледникового периода» на старт вышли 14 пар. Участники начали выбывать только с пятого выпуска — Надежда Михалкова — Максим Маринин и Маргарита Дробязко — Владимир Маркони. После шести этапов пара Татьяна Волосожар — Евгений Пронин занимает третью промежуточную позицию, имея в своем активе суммарно 71,44 балла.

Ранее о своих впечатлениях от шоу Первого канала рассказал певец, танцор и актер Влад Соколовский, выступающий с Екатериной Бобровой.