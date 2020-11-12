Как неонацизм в Боснии связан с праворадикалами Украины

Федеральное агентство новостей негативно относится к неонационалистической идеологии и деятельности экстремистских организаций. Сведения об их истории, деятельности и воззрениях приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой.

Рост радикальных настроений, межрасовая и межрелигиозная напряженность, характерные для современной Европы, не обошли стороной и пространство Балканского полуострова. Конфликты между боснийскими мусульманами, сербами и хорватами уходят корнями в кровопролитные войны конца прошлого века, а также обусловлены наследием хорватских усташей, которые в годы Второй мировой войны образовали на территории Боснии и Герцеговины марионеточное фашистское государство. В последние годы в Боснии и Герцеговине участились случаи актов вандализма: улицы разрушенного во время боснийской войны Мостара пестрят не только красочными граффити, но и нацистскими лозунгами с символикой усташей.

В стране проживает более полумиллиона этнических хорватов, а в Мостаре, население которого чуть превышает 100 000 человек, они составляют подавляющее большинство. Неонацисты в Боснии особенно активны в районах, прилегающих к границе с Хорватией — в них то и дело вспыхивают межэтнические конфликты. По словам лидера Республики Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговины), реабилитация фашизма в этом балканском государстве в последнее время приобретает «все более пугающие масштабы».

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает о проявлениях хорватского неонацизма в Боснии и Герцеговине, а также о его связях с украинскими праворадикальными сообществами.

«Хулиганство» неонацистов

В прошлом году руководство Боснии и Герцеговины поддержало резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «О борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Однако несмотря на то, что на государственном уровне в Боснии и Герцеговине прославление фашизма преследуется законом, в последние годы распространение в стране неонационалистической идеологии набирает обороты. Ряд улиц в Мостаре, Широки-Бриеге и Чаплине был переименован в честь членов движения усташей, и это вызвало массовое недовольство местных жителей.

Эксперты отмечают и участившиеся случаи осквернения памятников солдатам Народно-освободительной армии Югославии, погибшим в годы Второй мировой войны. Акты вандализма, как правило, осуществляются сторонниками так называемого Независимого государства Хорватия (НГХ), в которое в военные годы входили часть современной Республики Хорватии, а также вся территория Боснии и Герцеговины и некоторые районы Словении.

В частности, надгробия на партизанском мемориальном кладбище в Мостаре, объявленном в 2006 году национальным памятником, неоднократно становились мишенью вандалов. Каждый год в феврале его посетители отмечают годовщину освобождения города от фашистов.

В 2015 году на мероприятии, приуроченном к 70-летнему юбилею, неонацисты изуродовали мемориал граффити с изображением эмблемы усташей, а также фашистскими лозунгами.

Власти города тогда заявили, что «хулиганы» арестованы, однако инциденты повторяются из года в год. Были также зафиксированы случаи нападения радикалов на делегации антифашистского общества. Так, в феврале этого года экстремисты не только расписали стены кладбища свастикой, но и атаковали празднующих 75-летнюю годовщину освобождения Мостара от фашистских захватчиков.

Ультраправый околофутбол

Межэтническая напряженность на Западных Балканах нашла свое выражение и в околофутбольной сфере. Ядро современного ультраправого движения в Боснии, как и в соседней Хорватии, составляют болельщики футбольных команд — так называемые «ультрас».

Столкновения между группами радикально настроенных фанатов, разделенных по этническому признаку, как правило заканчиваются плачевно.

В 2009 году в городе Широки-Бриег в результате бойни с хорватами был убит представитель боснийской команды «Орда Зла», 30 человек нуждались в экстренной медицинской помощи — в том числе из-за огнестрельных ранений.

Фанаты другого футбольного клуба, расположенного в хорватской части Мостара, обрели славу на всем пространстве бывшей Югославии. На эмблеме «Зриньски» — известная «шаховница», изображенная и на хорватском гербе. Из-за нее команду несколько раз исключали из соревнований. Более того, зафиксированы случаи, когда на транспарантах и полотнищах фанаты намеренно использовали символику усташей вместо логотипа клуба. Они отличаются порядком клеток: герб страны начинается с красного квадрата в левом верхнем углу, знамя хорватских фашистов — с белого.

Основанный в 1905 году «Зриньски» закрыли после Второй мировой войны из-за связей его членов с хорватским фашистским движением. В 1992 году разразилась война в Боснии, и «Зриньски», находившийся под запретом почти 50 лет, был открыт вновь. Сегодня клуб поддерживает околофутбольное движение Ultras, организованное в 1994 году.

Espectacular celebración de los ultras del Zrinjski Mostar ???????? celebrando los 25 años de su club 10.04.2019. pic.twitter.com/83mGi1Lu0g — Troublemakers España (@TroublemakersEs) April 11, 2019

Эхо вооруженных конфликтов Югославии по-прежнему сказывается на атмосфере спортивных мероприятий — помимо нацистских лозунгов с трибун хорватов, cоперничество боснийского «Вележа» и хорватского «Зриньски» регулярно выливается в массовые драки на стадионах.

Нередко волна насилия выходит и за пределы футбольного поля.

В прошлом году УЕФА оштрафовал клуб «Зриньски» на 96 000 евро за некорректное поведение болельщиков во время квалификационных матчей Лиги Европы.

Хорватские «побратимы» украинских праворадикалов

В галерее официального сайта клуба «Зриньски» без труда можно найти изображения фанатов с жестами, характерными для нацистского приветствия. Кроме того, они часто выходят в свет в футболках с символикой скинхедов Мостара (SH-MO — Skinhead Mostar).

Впрочем, в соцсетях болельщики не скрывают не только свою принадлежность к сообществам ультраправого толка, но и связи с украинскими националистическими организациями.

В 2017 году, накануне матча отборочного тура Чемпионата мира по футболу между Украиной и Хорватией, бывший футболист клуба «Зриньски» Иван Ференц разместил в социальных сетях фотографию, после которой разразился скандал. Подпись под ней гласила «Поездка в Белую Хорватию» (считается, что в IX веке в нее входила и часть украинских земель), а геолокация указывала на местонахождение спортсмена в Киеве. Затем Ференц выложил еще несколько фотографий из киевского паба, стены которого были «украшены» символикой ультраправой украинской организации «Азов»*, включая изображение Вольфсангель («волчий крюк»).

Это один из символов, используемый фашистской Германией в годы Второй мировой войны. В частности, его можно встретить на эмблеме второй танковой дивизии СС «Дас Райх», а также на знамени украинского карательного батальона «Азов»*.

В 2015 году ультрас Мостара вывесили знамя «Азова»* на трибунах стадиона Биели-Бриег в компании флага хорватских усташей.

При этом бойцы украинского карательного батальона (ныне полка Национальной гвардии) не скрывают свою приверженность ультраправой идеологии и открыто пропагандируют идеи неофашизма. В докладе американского исследовательского центра Soufan Center, опубликованном в прошлом году, отмечается, что «независимая» Украина стала полюсом притяжения ультраправых организаций со всей Европы, а «Азов»* — своего рода площадкой для тренировки экстремистов.

«Я вижу Украину как место, где ультраправые могут пройти обучение, получить военную и идеологическую поддержку. Во многих отношениях для ультраправых Украина — это то же, чем была Сирия для террористов ИГИЛ1. Украина — это черный ход в ЕС, на который ультраправые обратили внимание, и угроза несомненна. Боевики тренируются на полях сражений Украины, а потом возвращаются в свои родные страны», — заявил сотрудник центра Джейсон Блазакис.

С началом военного конфликта на востоке Украины хорватские и украинские ультрас действительно укрепили и без того тесное взаимодействие. Фанаты боснийского футбольного клуба «Зриньски» также были в числе 30 добровольцев, которые отправились воевать против ополчения Донбасса.

Зимой 2015 года фото хорватских добровольцев, воюющих на Украине под знаменем усташей, разлетелось по соцсетям c хэштегами #Азов, #Донбасс, #Хорватия.

На изображении ниже все те же «побратимы из Хорватии» на украинском аккаунте ВКонтакте. Вместо подписи — нацистские лозунги сразу на двух языках: украинском и хорватском.

Благодарность «братьям» украинцы, не стесняясь, выражали и на трибунах болельщиков, и на просторах интернета.

А летом 2015 года они вывесили флаг Хорватии под Мариуполем.

«Интермариум» по-украински

По данным расследования Balkan Investigative Reporting Network, несколько лет назад политическое крыло «Азова»* (партия «Национальный корпус») приступило к организации взаимодействия с хорватским альянсом ультраправых партий. Лидер одной из них — депутат Европарламента Ружа Томашич, не скрывающая своей симпатии к лидеру усташей Анте Павеличу, — не раз попадала на первые полосы газет из-за скандальных фотографий в нацистской форме и стихотворений, прославляющих фашизм.

Активным нетворкингом за рубежом занимается Олена Семеняка — ключевая фигура на арене украинского неонационализма, международный секретарь партии «Национальный корпус». В частности, она сумела наладить контакты с националистами из итальянской CasaPound, польской Szturmowcy, а также с ультраправыми партиями Германии. Семеняка выступила модератором конференции «Паневропа», которая начиная с 2017 года ежегодно проходит в Киеве, где собирает про-украинские ультраправые сообщества со всей Европы. Последние три года сотрудничество также выстраивается в рамках проекта «Интермариум» («Междуморье»).

Представители «Национального корпуса» в прошлом году несколько раз посещали Загреб. Тогда же были опубликованы фотографии со встречи ветерана «Азова»* Дениса Шеллера с бывшим генералом армии Хорватии Желько Гласновичем, депутатом Хрвое Зекановичем и Иваном Вукоей — заместителем руководителя загребского отделения Хорватской консервативной партии и по совместительству сотрудником Института социальных и политических исследований боснийского Мостара.

После одной из таких встреч член ультраправой коалиции «Хорватские суверенисты» Марко Миланович даже хвастался в соцсетях подаренными ему сувенирами с символикой «Азова»*.

Осенью прошлого года в Загребе планировалось провести конференцию «Интермариум», где лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий должен был встретиться с представителями ультраправых партий Хорватии, но она не состоялась.

Таким образом, Хорватия и части Боснии и Герцеговины, в которых преобладает хорватское население, становятся своего рода площадкой для реализации международных амбиций праворадикалов Украины.

Близость идей украинского и хорватского национализма обусловлена многими факторами: политические круги обеих стремятся оправдать военные преступления, совершенные режимами «независимой» Хорватии и Украины в годы Второй мировой войны. Кроме того, в обеих странах образовалась благоприятная почва для активизации неонационалистической идеологии — на Украине в связи с хаосом на политической арене после событий 2013 года, в Боснии и Герцеговине — на фоне миграционного кризиса, с котором руководство страны не в состоянии справиться.

Современный неонацизм — опасный вызов правам человека, демократии и верховенству права. Он заимствует такие элементы от нацистской доктрины, как положения о шовинизме, фашизме, расизме, ксенофобии, гомофобии и антисемитизме. Сегодня проблема неонацизма стоит как никогда остро и представляет реальную угрозу для всего человечества.

* «Азов» — экстремистская организация, запрещена в РФ

1 Организация запрещена на территории РФ.