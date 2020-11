Как неонацизм в Боснии связан с праворадикалами Украины

Федеральное агентство новостей негативно относится к неонационалистической идеологии и деятельности экстремистских организаций. Сведения об их истории, деятельности и воззрениях приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой.

Рост радикальных настроений, межрасовая и межрелигиозная напряженность, характерные для современной Европы, не обошли стороной и пространство Балканского полуострова. Конфликты между боснийскими мусульманами, сербами и хорватами уходят корнями в кровопролитные войны конца прошлого века, а также обусловлены наследием хорватских усташей, которые в годы Второй мировой войны образовали на территории Боснии и Герцеговины марионеточное фашистское государство. В последние годы в Боснии и Герцеговине участились случаи актов вандализма: улицы разрушенного во время боснийской войны Мостара пестрят не только красочными граффити, но и нацистскими лозунгами с символикой усташей.

В стране проживает более полумиллиона этнических хорватов, а в Мостаре, население которого чуть превышает 100 000 человек, они составляют подавляющее большинство. Неонацисты в Боснии особенно активны в районах, прилегающих к границе с Хорватией — в них то и дело вспыхивают межэтнические конфликты. По словам лидера Республики Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговины), реабилитация фашизма в этом балканском государстве в последнее время приобретает «все более пугающие масштабы».

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает о проявлениях хорватского неонацизма в Боснии и Герцеговине, а также о его связях с украинскими праворадикальными сообществами.

В прошлом году руководство Боснии и Герцеговины поддержало резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «О борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Однако несмотря на то, что на государственном уровне в Боснии и Герцеговине прославление фашизма преследуется законом, в последние годы распространение в стране неонационалистической идеологии набирает обороты. Ряд улиц в Мостаре, Широки-Бриеге и Чаплине был переименован в честь членов движения усташей, и это вызвало массовое недовольство местных жителей.

Эксперты отмечают и участившиеся случаи осквернения памятников солдатам Народно-освободительной армии Югославии, погибшим в годы Второй мировой войны. Акты вандализма, как правило, осуществляются сторонниками так называемого Независимого государства Хорватия (НГХ), в которое в военные годы входили часть современной Республики Хорватии, а также вся территория Боснии и Герцеговины и некоторые районы Словении.

В частности, надгробия на партизанском мемориальном кладбище в Мостаре, объявленном в 2006 году национальным памятником, неоднократно становились мишенью вандалов. Каждый год в феврале его посетители отмечают годовщину освобождения города от фашистов.

В 2015 году на мероприятии, приуроченном к 70-летнему юбилею, неонацисты изуродовали мемориал граффити с изображением эмблемы усташей, а также фашистскими лозунгами.

Власти города тогда заявили, что «хулиганы» арестованы, однако инциденты повторяются из года в год. Были также зафиксированы случаи нападения радикалов на делегации антифашистского общества. Так, в феврале этого года экстремисты не только расписали стены кладбища свастикой, но и атаковали празднующих 75-летнюю годовщину освобождения Мостара от фашистских захватчиков.

Межэтническая напряженность на Западных Балканах нашла свое выражение и в околофутбольной сфере. Ядро современного ультраправого движения в Боснии, как и в соседней Хорватии, составляют болельщики футбольных команд — так называемые «ультрас».

Столкновения между группами радикально настроенных фанатов, разделенных по этническому признаку, как правило заканчиваются плачевно.

В 2009 году в городе Широки-Бриег в результате бойни с хорватами был убит представитель боснийской команды «Орда Зла», 30 человек нуждались в экстренной медицинской помощи — в том числе из-за огнестрельных ранений.

Фанаты другого футбольного клуба, расположенного в хорватской части Мостара, обрели славу на всем пространстве бывшей Югославии. На эмблеме «Зриньски» — известная «шаховница», изображенная и на хорватском гербе. Из-за нее команду несколько раз исключали из соревнований. Более того, зафиксированы случаи, когда на транспарантах и полотнищах фанаты намеренно использовали символику усташей вместо логотипа клуба. Они отличаются порядком клеток: герб страны начинается с красного квадрата в левом верхнем углу, знамя хорватских фашистов — с белого.

Основанный в 1905 году «Зриньски» закрыли после Второй мировой войны из-за связей его членов с хорватским фашистским движением. В 1992 году разразилась война в Боснии, и «Зриньски», находившийся под запретом почти 50 лет, был открыт вновь. Сегодня клуб поддерживает околофутбольное движение Ultras, организованное в 1994 году.

Эхо вооруженных конфликтов Югославии по-прежнему сказывается на атмосфере спортивных мероприятий — помимо нацистских лозунгов с трибун хорватов, cоперничество боснийского «Вележа» и хорватского «Зриньски» регулярно выливается в массовые драки на стадионах.

