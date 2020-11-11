Школьница съела закладку при полицейских в Новороссийске

Новороссийск, 11 ноябрь. Школьница из Новороссийска прямо на глаза полицейских съела закладку с наркотиками, чтобы избавиться от улик. После этого девушку спасали врачи.

По данным KP.RU, подозрительную компанию школьников застукали полицейские ППС. Подростки что-то рыли в цветочной клумбе. Правоохранителям показалось это странным, они обратились к ним, чтобы узнать, что происходит. Тогда двое тут же бросились наутек, а третья девушку удалось задержать. Причем несовершеннолетняя школьница прямо при полицейских выбросила сверток, в котором, предположительно, были наркотиками.

Оказавшись в отделе полиции, девушка решила избавиться от второго подобного пакетика и, глазом не моргнув, проглотила его прямо на глазах полицейских. Вскоре ей стало плохо и в отдел вызвали скорую помощь.

Ученицу госпитализировали. Сейчас она находится в больнице.