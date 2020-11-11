Похудевший Домогаров вышел в свет после слухов о болезни

Москва, 11 ноября. Актер Александр Домогаров появился на светском мероприятии после неподтвержденной информации о болезни артиста.

Артист посетил премьеру нового фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», которая прошла 9 ноября в Москве. Домогаров приятно удивил поклонников и гостей мероприятия внешним видом. Фанаты 57-летнего артиста обратили внимание, что он значительно похудел и стал выглядеть моложе.

«Домогаров талантливый и очень обаятельный человек. Все роли проникновенны. И возраст ему нипочем»; «Выглядит офигительно, в 57 лет иметь такую сексуальную улыбку не каждому дано»; «Домогаров в любом возрасте красавчик», — написали комментаторы в Сети.

Несколько месяцев назад Домогаров признался, что похудел на десять килограммов. По словам артиста, он ничего не делал специально, чтобы сбросить вес, а причиной его внешних изменений стали нервные переживания из-за подготовки к новому спектаклю. Однако резкое похудение актера спровоцировало сообщения о его болезни. Сам Домогаров опроверг подобную информацию, передает издание «Дни.ру».