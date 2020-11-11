Экономист рассказал, как ФРС успокаивает американцев хорошим прогнозом

Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала полугодовой отчет об основных рисках для экономики США, указав, что экономическая активность в стране постепенно восстанавливается. Экономист Валентин Катасонов рассказал ФАН, что заявление ФРС выглядит крайне оптимистично и призвано успокоить американцев.

В отчете ФРС указано, что финансовая система страны стала особо уязвимой на фоне коронавирусного кризиса. Аналитики не исключили, что возможные новые проблемы могут еще больше подкосить экономическую стабильность США. Однако эксперты отметили положительный тренд на восстановление экономической активности.

Экономист Валентин Катасонов не разделил оптимизма ФРС относительно восстановления экономической активности. Эксперт не исключил, что с приходом Джо Байдена в Белый дом кризис может усугубиться.

«У меня нет никаких оснований для того, чтобы поддержать эту версию, что американская экономика восстановится. Что значит восстановится? Это значит, что она должна выйти на докризисный уровень. Насколько я понимаю, если в Белый дом придет Байден, то он продолжит политику локдауна. Они будут терзать и мучить экономику всеми ограничениями и запретами, связанными с COVID-19», — обратил внимание эксперт.

По мнению специалиста, заявление ФРС о восстановлении экономической активности имеет мало общего с реальностью. Главная его цель – успокоить американцев.

«Я думаю, что это нота оптимизма, чтобы поднять дух американцев. Сейчас, честно говоря, им бы выжить, у них назревает гражданская война. Какой уж там экономический рост!» — подытожил эксперт.

Ранее Катасонов объяснил, что снижение курса российского рубля происходит на фоне экономических потрясений и закупки валюты.