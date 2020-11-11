Мать Бузовой эмоционально отреагировала на «скандал» дочери с Пугачевой

Москва, 11 ноября. Мать певицы и ведущей скандального телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой Ирина назвала бредом «конфликт» со звездой советской и российской эстрады Аллой Пугачевой.

На днях в Сети стали активно распространяться сообщения о «конфликте» Пугачевой и Бузовой. Утверждалось, что 71-летняя знаменитость обратилась к продюсерам новогодних шоу с просьбой не допускать артистку к съемкам. По мнению звезды сцены, у Бузовой нет таланта. Также Алла Борисовна была якобы недовольна сценическим поведением молодой певицы.

Менеджер Бузовой в свою очередь назвал бредом историю с конфликтом. А сама Алла Борисовна на фоне слухов о запретах звезд на новогодних программах по ее приказу ответила так: «Когда я читаю клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости, я радуюсь подтверждению того, что никто и ничто не может омрачить мне моего радужного настроения».

Еще одним из доказательств, что Алла Борисовна и Ольга лояльно относятся друг к другу, стало заявление матери звезды «Дома-2».

«Я не буду даже комментировать этот бред», — сказала Ирина Бузова в беседе с изданием iReactor.

Несмотря на опровержение всеми участниками скандала конфликта, в звездной тусовке полагают, что Алла Борисовна все же не так добра к Ольге. Например, на сторону Примадонны встал продюсер Иосиф Пригожин.