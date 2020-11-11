Тюремный пир Ефремова с гусем оказался уткой

Москва, 11 ноября. Михаил Ефремов не устраивал своим сокамерникам в СИЗО шикарных ужинов с гусей в яблоках. Подобная информация — не более чем газетная утка, заявляют в ОНК.

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, о тюремных пирах Ефремова в СИЗО-5 «Водник» писали разные СМИ, что актер якобы заказывал деликатесные продукты, «чуть ли не гуся с яблоками из ресторана заказал, а еще «проставлялся» перед сокамерниками, угощая их изысканной пищей».

«Актер заказывал ровно то же самое, что имеет право заказать любой заключенный через специальную услугу ФСИН», — добавил он.

Мельников подчеркнул, что разговоры о том, что актер «шиковал — это серьезное преувеличение».