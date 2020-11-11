Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Регионам РФ поручено принять все меры по ситуации с коронавирусом

Регионам РФ поручено принять все меры по ситуации с коронавирусом

Москва, 11 ноября. Регионам поручено принять все необходимые меры по реагированию на эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом нового типа.

Регионы должны обеспечить неснижаемый запас лекарственных препаратов и средств защиты как в медицинских организациях, так и в аптечных сетях. Об этом заявила заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Политик призвала принять исчерпывающие меры по реагированию на эпидемиологическую ситуацию в регионах России.

Новости партнеров