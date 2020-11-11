Олимпийский чемпион назвал сумму гонораров фигуристов за ледовые шоу

Москва, 11 ноября. Олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков рассказал, сколько платят фигуристам за выступления на ледовых шоу.

По словам спортсмена, получать высокие гонорары за участие в развлекательных выступлениях могут те, кто демонстрирует успехи на значимых соревнованиях. Траньков сообщил, что после Олимпиады рекордная плата за один его выход на лед в шоу достигала 18 тысяч долларов.

«Даже в России меньше 13 [тысяч долларов] не было», — рассказал тренер в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

Спортсмен уточнил, что сейчас могут действовать другие расценки. Кроме того, ледовые шоу отменили из-за пандемии коронавируса. При этом, по словам Транькова, хорошо заработать без подобных выступлений в фигурном катании сложно. Фигурист сообщил, что его зарплата в последнем сезоне в сумме составляла 120 тысяч рублей.

Что касается тренерства, то это приносит наставнику 15% или 30% призовых. Желающим заработать Траньков посоветовал идти в любой игровой вид спорта, например, в хоккей или футбол.