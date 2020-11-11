Россия сотрудничает с Индией и Бразилией в разработке вакцины от COVID-19

Москва, 11 ноября. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о взаимодействии Москвы со всеми странами — участницами альянса БРИКС в вопросе разработки вакцин от коронавируса.

У России есть «серьезные договоренности» с Индией и Бразилией по созданию вакцины от коронавируса. Такое заявление сделал замглавы российского МИД Сергей Рябков во время панельной дискуссии международного клуба «Валдай».

«Так мы, разумеется, взаимодействуем со всеми странами, входящими в БРИКС, на двусторонней основе по темам создания вакцин, их регистрации, запуска необходимых объемов производства и так далее. У нас есть серьезные договоренности с Бразилией и Индией на этот счет», — заявил Рябков.

В сентябре Российский фонд прямых инвестиций договорился с Бразилией о производстве «Спутник V» в этой стране. Бразильские власти также выразили готовность присоединиться к ее клиническим испытаниям. В один из бразильских штатов планируется поставить до 50 млн доз препарата.