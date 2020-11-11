Андрей Разин рассказал о чувствах к Алле Пугачевой

Москва, 11 ноября. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что его часто упрекают за нападки на певицу Аллу Пугачеву. Между тем он уважает артистку и ее творчество.

Отношения между Пугачевой и Разиным были разные: то они ссорились, то дружили. Пугачева, бывало, «наезжала» на продюсера и его коллектив, такой же ответ получала и Примадонна. По словам менеджера, отношения между звездами были своеобразными, но, как отметил Разин, он всегда с уважением и любовью относился и к знаменитости, и к ее творчеству.

Продюсер подчеркнул, что Пугачева была вдохновителем для Разина. По его словам, благодаря артистке он укрепился в мире шоу-бизнеса и до сих пор крепко стоит на ногах. Разин считает, что благодаря советской звезде он стал артистом и на его концерты приходили миллионы.

«Она и Донна Саммер — два человека, которых я любил, люблю и буду уважать всегда. К сожалению, Донны Саммер уже нет в живых, но Алла Борисовна остается в душе моим учителем, наставником и кумиром», — написал Разин в своей публикации в Instagram.

Он подчеркнул, что любит Аллу Борисовну, но по-своему.