Анатолий Выборный: Требования к владению оружием в России будут меняться

В Госдуме идет планомерная работа над совершенствованием регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему. Законодатели обратились к исследователям и экспертам, чтобы разрешить ключевой вопрос: следует ли уравнять требования к лицам, владеющим гладкоствольным оружием со сверловкой Ланкастер и нарезным оружием?

Для экспертного заключения необходимо разобраться, идентичны или нет тактико-технические характеристики (ТТХ) этих видов гражданского оружия: кучность, мощность, дальность и т. д. Законодательство ведь не стоит на месте, а вслед за ним меняется и правоприменительная практика. И сейчас ряд экспертов бьют тревогу: они считают, что требования необходимо уравнять, поскольку из-за технологии производства ружей со сверловкой Ланкастера разница между ними и нарезными гражданскими стволами практически нивелировалась.

В чем весь спор? Сегодня существуют общие требования для того, чтобы получить разрешение на приобретение оружия в личное пользование. Гражданин должен предоставить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, справку о судимости, медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, справку с результатами исследования на предмет употребления наркотиков и психотропных веществ. Также необходимо пройти курсы обращения с огнестрельным оружием, купить сейф для хранения оружия, отвечающий требованиям, и приобрести охотничий билет.

Для приобретения гражданского нарезного оружия добавляется еще одно важное требование — пятилетний непрерывный стаж использования гладкоствольного оружия. Но если по результатам заказанной Госдумой экспертизы окажется, что производители придают гладкоствольному оружию со сверловкой Ланкастера те же ТТХ, что и у гражданского нарезного оружия, то законодатели с большой долей вероятности поднимут вопрос о том, чтобы требования к их владельцам были идентичными.

Здесь логика законодателей совершенно понятна. Прежде чем, например, сесть за руль автобуса и перевозить пассажиров, человек сначала получает категорию на управление легковым автомобилем. Логично, что до получения лицензии на более мощное гражданское оружие человек сначала должен наработать навыки обращения с менее мощным оружием.

Пока результатов соответствующей экспертизы нет — есть лишь мнение отдельных экспертов. Поэтому и законодательная инициатива тоже еще не выдвигается.

Главная же цель, которую преследует инициатива депутатов, — поднять уровень правовой культуры населения и культуры владения оружием на совершенно другой уровень. Помимо прочего, сделать так, чтобы у регулятора, Росгвардии, была единая база владельцев, синхронизированная и с МВД, и с Минздравом. Опять же, в системе здравоохранения тоже должна быть единая база по всем лицам, которые обращаются к психиатрам и наркологам, например.

Представим ситуацию: человек получает разрешение на оружие, приобретает его, регистрирует — все требования соблюдены, но через какое-то время у него появляется зависимость от наркотиков. Он обращается к наркологу или психиатру, встает на учет. Что в этой ситуации должно произойти? Тут же на компьютер офицера Росгвардии должен поступить сигнал, что у этого человека такое-то заболевание, и далее офицер запускает механизм постановки вопроса об изъятии оружия.

В случаях же, когда человека неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение общественного порядка или же он совершает действия, которые влекут уголовно-правовые последствия, офицер Росгвардии ставит вопрос не только об изъятии оружия, но и об обращении его в доход государства.

Опасно, когда человек совершает преступление и у него на руках остается оружие. Опасно, когда владелец становится наркоманом или заболевает психически. Законодатели не хотят создавать проблем для тех, кто владеет оружием, но они обеспокоены созданием механизмов контроля для обеспечения спокойствия наших граждан.

Есть еще один важный вопрос, по которому мы работаем с экспертами: с какого возраста гражданин вправе приобретать оружие? Сейчас этот возраст начинается с 18 лет, но большинство экспертов считают, что такое разрешение надо давать после достижения 21 года. Не секрет, что сегодня подростки медленнее взрослеют психологически: тело выросло, а психика не поспевает. Это наблюдается по всему миру, не только в России. Если человек не служил в армии, не давал клятву Родине, не держал оружия в руках, не проходил подготовку, то для таких лиц право на оружие должно наступать в 21 год.

Добавлю, что, на мой взгляд, идея о том, что чем оружия больше, тем лучше, очень близка к позиции «око за око, глаз за глаз — и все без глаз». От чего нам нужно защищаться? Нам нужно делать все, чтобы в государстве было как можно меньше преступлений, чтобы дети спокойно гуляли вечерами на улице, чтобы мы не боялись идти от метро через парк домой.

Другое дело, что у нас есть понятие необходимой обороны. Живет человек в частном доме, в одной комнате дети, в другой родители, а к нему на территорию проник злоумышленник, который хочет совершить хищение, кражу или убийство. Человек ночью просыпается от того, что ребенок закричал, берет оружие, выбегает на площадку и видит незнакомого человека. В этой ситуации применение оружия, на мой взгляд, совершенно оправданно.

В целом правила контроля за оружием в России должны быть понятны. И механизмы, о которых мы говорим, имеют мощную предупредительную направленность. Надо не дожидаться, когда будет совершено тяжкое преступление с оружием, а при первых же признаках подготовки к нему принимать решение.