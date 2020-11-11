В Госдуме указали, к чему приведет уклонение от уплаты «налога для богатых»

В российском обществе есть запрос на справедливость, поэтому Госдума приняла решение об увеличении НДФЛ до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год, Собранные налоги дадут возможность оказать адресную помощь тяжелобольным детям. Об этом в интервью ФАН рассказал депутат Государственной думы России Евгений Федоров.

Государственная дума приняла закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Повышенный налог не будет распространяться на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Они будут по-прежнему облагаться по ставке 13%.

Помимо этого, если, например, человек, продав квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, то его доход может превысить порог в 5 млн руб., однако это будет разовое превышение, и облагать его новым налогом не будут. Поэтому в данном случае сохранится ставка в 13%.

Федеральное агентство новостей связалось с депутатом Государственной думы России Евгением Федоровым, чтобы узнать о его позиции по увеличению «налога для богатых». Как отметил парламентарий, президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Кроме того, как добавил народный избранник, полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

«Разумеется, я за это решение голосовал. Тем более, что это предложение президента. Впервые налогообложение имеет целевой характер. Эти деньги будут направлены на проблемы детей. В нашем обществе есть запрос на справедливость. Наши люди понимают, что те, которые зарабатывают свыше 5 млн руб., должны платить значительно больше. Должна быть прогрессивная шкала налогообложения. Именно из-за того, что целевым образом направляются деньги на детей, Госдума и приняла такое решение», — сообщил Федоров.

Он также добавил, что некоторые нечистые на руку бизнесмены попробуют сделать все, чтобы обойти новый закон. Однако, как уверяет Федоров, это может только усугубить для них ситуацию, поскольку Госдума задумается об очередном повышении НДФЛ.

«Посмотрим, как данный закон сработает. Потому что у людей, которые получают большие деньги, есть большой соблазн переключить доходы на зарубежную юрисдикцию и офшоры. Если мы увидим, что процесс не идет, то, может, мы продолжим повышение налог. Прогрессивную шкалу налогообложения будем использовать и дальше. Может, сделаем еще добавку для более высоких доходов», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Госдума России впервые провела обсуждение кадровых перестановок правительства.