Владимир Конкин отказался самостоятельно воспитывать осиротевшую внучку

Москва, 11 ноября. Актер Владимир Конкин рассказал, кто будет воспитывать его внучку, лишившуюся матери.

Как выяснилось, артист отказался самостоятельно растить осиротевшую Алису. Сейчас девочка находится в Петербурге у племянницы Конкина и ее мужа. Именно эта пара официально возьмет опеку над дочерью покойной Софии Конкиной, соответствующие бумаги уже находятся на стадии оформления. По словам артиста, инициатива исходила от самой племянницы — женщина и ее супруг не обзавелись своими детьми.

«Она, в общем-то, сирота. Сирота при живом деде. Есть дяди, есть тети у нее. Я думаю, то решение, которое было принято, — оно достойное», — сказал Конкин о своей внучке в эфире программы «Судьба человека».

При этом актер готов финансово обеспечивать девочку. Он также рассказал, что не намерен прекращать общение с Алисой. После пандемии Конкин собирается иногда брать внучку в свой подмосковный дом и увозить на лето в Италию. Актер хочет, чтобы девочка учила за границей иностранный язык.

София Конкина погибла в сентябре, утонув в бассейне фитнес-клуба при странных обстоятельствах. По предварительной версии, причиной трагедии стали проблемы со здоровьем девушки, передает «Телепрограмма».