Баранец пригрозил ядерным ударом разместившей у себя подлодки США Норвегии

Любая страна, разместившая близ российских границ ядерное оружие США, рискует превратиться в радиоактивный пепел. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Ранее посольство России в Осло обвинило Норвегию в порче добрососедских отношений и отсутствии «стремления к сотрудничеству». Так отечественные дипломаты отреагировали на договоренность норвежцев со структурами НАТО о создании базы для американских подводных лодок в непосредственной близости от северных берегов РФ. С этой целью планируется перестроить гражданский причал в Гретсунде, находящийся в 15 километрах к северу от центра Тромсе.
«Очевидно, что субмарины там появились не просто так: Пентагон планирует использовать Норвегию в своих военно-стратегических планах против России, — заявил Баранец. — Это совершенно не скрывается: армия норвежцев совместно с натовцами проводит учения непосредственно у наших границ».
Военный обозреватель объяснил, почему посольство РФ «право и объективно», давая отрицательную оценку отношениям Осло и Москвы: размещение даже обычных субмарин в такой близости от российских территориальных вод является угрожающим фактором, а если это будут еще и атомные подводные лодки, масштаб угроз может оказаться поистине библейским.
«Любое ядерное оружие, находящиеся недалеко от нас, нельзя игнорировать, — убежден эксперт. — А если оно будет базироваться в Норвегии, то скорость его подлета будет измеряться даже не минутами, а секундами! Фактически, нам притащат атомную бомбу под балкон!»
Собеседник ФАН подчеркнул, что на такой уровень угрозы Москва будет вынуждена ответить соответствующе, и Норвегия «с ее причалом» будет обведена «красным кружком» на картах российского Генштаба.
«Так что в случае любой военной угрозы со стороны США и НАТО по этой цели мгновенно (и в первую очередь!) будет нанесен мощнейший удар, — пообещал Баранец. — Каким именно оружием он будет нанесен — ядерным или неядерным — мы Осло не предупредим, главное — уничтожить угрозу российской национальной безопасности».
Военный обозреватель добавил, что чем больше своего оружия Соединенные Штаты разместят на территории Норвегии, «тем гуще будут поливать ее русские ядерные ракеты».
«Они не укроются от наших бомб, — уверен эксперт. — Так что пускай сами выбирают свое будущее: раньше, пока НАТО не втащило ее в свои планы, Норвегия была дружественной нам страной. А теперь она превращается в наш потенциальный ядерный полигон».