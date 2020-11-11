Баранец пригрозил ядерным ударом разместившей у себя подлодки США Норвегии

Любая страна, разместившая близ российских границ ядерное оружие США, рискует превратиться в радиоактивный пепел. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее посольство России в Осло обвинило Норвегию в порче добрососедских отношений и отсутствии «стремления к сотрудничеству». Так отечественные дипломаты отреагировали на договоренность норвежцев со структурами НАТО о создании базы для американских подводных лодок в непосредственной близости от северных берегов РФ. С этой целью планируется перестроить гражданский причал в Гретсунде, находящийся в 15 километрах к северу от центра Тромсе.

«Очевидно, что субмарины там появились не просто так: Пентагон планирует использовать Норвегию в своих военно-стратегических планах против России, — заявил Баранец. — Это совершенно не скрывается: армия норвежцев совместно с натовцами проводит учения непосредственно у наших границ».

Военный обозреватель объяснил, почему посольство РФ «право и объективно», давая отрицательную оценку отношениям Осло и Москвы: размещение даже обычных субмарин в такой близости от российских территориальных вод является угрожающим фактором, а если это будут еще и атомные подводные лодки, масштаб угроз может оказаться поистине библейским.

«Любое ядерное оружие, находящиеся недалеко от нас, нельзя игнорировать, — убежден эксперт. — А если оно будет базироваться в Норвегии, то скорость его подлета будет измеряться даже не минутами, а секундами! Фактически, нам притащат атомную бомбу под балкон!»

Собеседник ФАН подчеркнул, что на такой уровень угрозы Москва будет вынуждена ответить соответствующе, и Норвегия «с ее причалом» будет обведена «красным кружком» на картах российского Генштаба.

«Так что в случае любой военной угрозы со стороны США и НАТО по этой цели мгновенно (и в первую очередь!) будет нанесен мощнейший удар, — пообещал Баранец. — Каким именно оружием он будет нанесен — ядерным или неядерным — мы Осло не предупредим, главное — уничтожить угрозу российской национальной безопасности».

Военный обозреватель добавил, что чем больше своего оружия Соединенные Штаты разместят на территории Норвегии, «тем гуще будут поливать ее русские ядерные ракеты».