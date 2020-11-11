Голикова рассказала о больных коронавирусом без симптомов

Москва, 11 ноября. В России зафиксирован 31% пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией бессимптомно, что составляет 1237 случаев на 100 тысяч населения.

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, показатель распространения COVID-19 превышен в 35 регионах России. Наиболее сложная ситуация складывается в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, республике Алтай, Калмыкии, Магаданской области и Туве.

Голикова отметила, что на данный момент ситуация с коронавирусом в стране продолжает осложняться. Также отмечается, что более шести тысяч пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.