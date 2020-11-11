Ефремов может стать пекарем в Белгородской колонии

Москва, 11 ноября. Осужденный актер Михаил Ефремов может освоить профессию пекаря или швеи в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за вождение в нетрезвом виде, надеется сократить срок заключения и выйти условно-досрочно. Одним из условий УДО является необходимость работать или освоить специальность в стенах тюрьмы.

«В колонии, где он будет отбывать наказание, он может после обучения работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем, например», — сообщил источник ТАСС.

Информатор не исключает, что Ефремов может работать в клубе исправительной колонии №4 Белгородской области.