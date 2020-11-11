Минобороны РФ представило карты размещения российских миротворцев в НКР

Москва, 11 ноября. Карты размещения российских миротворцев в НКР опубликовало РИА Новости. Всего на линии соприкосновения будут развернуты 16 наблюдательных пунктов.

Переброска российских миротворцев в Нагорно-Карабахскую Республику началась 10 ноября. Министерство обороны РФ определило места дислокации подразделений российской военной полиции и предоставило карту для публикации РИА Новости. На карте обозначены наблюдательные пункты и маршруты патрулирования. Два наблюдательных пункта будут установлены в Лачинском коридоре, который связывает НКР с Арменией.