Названы основные риски для экономики США

Вашингтон, 11 ноября. Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала полугодовой отчет, где указывает на основные риски для экономики Соединенных Штатов Америки.

Финансовая система страны стала особо уязвимой на фоне коронавирусного кризиса. Возможные новые проблемы могут еще больше подкосить экономическую стабильность США, отмечают специалисты ФРС.

Кроме пандемии, основными рисками являются нестабильность на рынке долларового финансирования и стрессы, приходящие со стороны Евросоюза. Последние подвергают экономику США значительным рискам, говорится в документе.

К тому же ухудшение положения развивающихся стран с уязвимыми финансовыми системами может сказаться негативно на стабильности экономического положения Соединенных Штатов. Возвращение на прежние стабильные позиции невозможно по причине неопределенности, царящей вокруг обсуждения мировой рецессии, добавили эксперты.