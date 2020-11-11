Звезда сериала «Молодежка» рассказал подробности знакомства с женой

Москва, 11 ноября. Актер Александр Соколовский рассказал ФАН, что встретил будущую жену на благотворительном вечере. С тех пор пара неразлучна.

Актер популярных сериалов «Молодежка» и «Гранд» Александр Соколовский впервые женился. Свою возлюбленную он тщательно скрывал от прессы все 1,5 года отношений.

Артист рассказал ФАН, что встретил будущую супругу на благотворительном вечере. Рабочее мероприятие быстро перетекло в первое свидание — и с того момента молодые люди больше не расставались.

«Во-первых, мы оба мотоциклисты. Во-вторых, оба экстремалы. На мотоциклах катались и на сноубордах, занимались всякими разными активностями. Путешествовать любим. Так что, в общем, не скучали и скучать не планируем», — поделился Александр Соколовский.

Свадьбу отпраздновали в отеле «Изумрудный лес» в Подмосковье. Актер отметил, что приглашенных гостей было не так уж много — около 60 человек. Из знаменитых персон присутствовали блогеры Олег Максимов и Михаил Мишулин, а также участница первого сезона шоу «Танцы на ТНТ» Анна Тихая.

С музыкальным сопровождением отлично справилась группа «Пицца», рассказал новобрачный.

«Это мои давние друзья. Помню, когда я снялся у Сережи Перевозчикова в клипе «Лифт», я был, конечно, ошарашен его энергетикой», — признался Соколовский.

Сейчас Александр с женой живут вместе и уже начали задумываться о рождении ребенка. Но актер рассказал, что пока работа продолжает занимать большую часть его жизни. На данный момент он снимается в нескольких проектах, в том числе в сериалах «Бывшие» и «Трейдер», которые скоро выйдут на экраны.