Джиган и Самойлова озадачили поклонников отекшими лицами

Мале, 11 ноября. Знаменитый рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова порадовали поклонников новым совместным фото.
Звездная пара проводит семейный отдых с детьми на Мальдивах. Судя по соцсетям, компанию в отпуске им составил рэпер Тимати с дочерью Алисой.
На своей странице в Instagram Джиган решил пожелать подписчикам доброго утра. Рэпер опубликовал фото, на котором он и Самойлова лежат в воде лицами друг к другу. На переднем плане находится плавающий поднос в виде сердца с сервированным завтраком.
Некоторым подписчикам Джигана показалось, что рэп-исполнитель и его супруга выглядят несколько странно. Озадаченные фанаты обратили внимание на лица звезд.
«Лица отекшие? Или неудачный фотошоп?»;
«Отекшие и есть — у кого-то от веса, у кого-то от инъекций», — написали в комментариях.
Однако многим поклонникам очень понравился романтичный снимок. Пользователи Instagram восхитились рэпером и его женой.
«Боже, какая красота, какие вы милые и красивые! Пусть у всех будет счастье и любовь»;
«Такие вы сочные стали — приятно посмотреть», — отметили комментаторы.
Весной пара Джигана и Самойловой чуть не распалась после скандала. Рэпер попал на реабилитацию в наркологическую клинику. Судя по всему, супруги смогли справиться с кризисом в отношениях.