Джиган и Самойлова озадачили поклонников отекшими лицами

Мале, 11 ноября. Знаменитый рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова порадовали поклонников новым совместным фото.

Звездная пара проводит семейный отдых с детьми на Мальдивах. Судя по соцсетям, компанию в отпуске им составил рэпер Тимати с дочерью Алисой.

На своей странице в Instagram Джиган решил пожелать подписчикам доброго утра. Рэпер опубликовал фото, на котором он и Самойлова лежат в воде лицами друг к другу. На переднем плане находится плавающий поднос в виде сердца с сервированным завтраком.

Некоторым подписчикам Джигана показалось, что рэп-исполнитель и его супруга выглядят несколько странно. Озадаченные фанаты обратили внимание на лица звезд.

«Лица отекшие? Или неудачный фотошоп?»; «Отекшие и есть — у кого-то от веса, у кого-то от инъекций», — написали в комментариях.

Однако многим поклонникам очень понравился романтичный снимок. Пользователи Instagram восхитились рэпером и его женой.

«Боже, какая красота, какие вы милые и красивые! Пусть у всех будет счастье и любовь»; «Такие вы сочные стали — приятно посмотреть», — отметили комментаторы.

Весной пара Джигана и Самойловой чуть не распалась после скандала. Рэпер попал на реабилитацию в наркологическую клинику. Судя по всему, супруги смогли справиться с кризисом в отношениях.