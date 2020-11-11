В Киеве ищут способы нарушить Минские соглашения и не попасть под санкции

Киевские политологи обсудили недавние инициативы, выдвинутые главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонидом Кравчуком. С одной стороны — Минские соглашения безальтернативны, с другой — начав выполнять их политическую часть, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется выдержать серьезный конфликт с националистами, передает корреспондент ФАН из Киева.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения необходимо пересмотреть. По его словам, с 2015-го в Донбассе многое изменилось и надо поменять последовательность выполнения пунктов «Минска-2», принятых тогда.

«Если мы упремся в ту последовательность, которая предусмотрена Минскими соглашениями, то их фактически нельзя выполнить», — заявил Кравчук.

При этом он отметил, что главным препятствием для националистов является вопрос контроля Киевом границы с Россией. Контроль украинские националисты хотят получить до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений, что противоречит заключенным соглашениям.

В России и в Донбассе новые предложения экс-президента Украины восприняли с недоумением. Жители непризнанных республик не хотят соглашаться на изменения в важнейшем документе, установившем мир в регионе.

Президент Владимир Путин неоднократно напоминал — в «Минске-2» черным по белому прописано: окончательно граница передается под контроль Украины лишь после того, как на неподконтрольных территориях пройдут выборы, а в украинскую конституцию будут внесены изменения об особом статусе Донбасса, что позволит гарантировать жизнь и политические права русскоязычной части населения Украины.

Но Леонид Кравчук торопится — он предлагает уже в марте провести местные выборы, причем под контролем ОБСЕ. Как ОБСЕ контролирует подобные регионы, можно увидеть на примере Косово, где косовские националисты беспрепятственно вырезали или изгнали всех сербов.

Киевский военный эксперт Олег Стариков в ответ заявил, что установление контроля на границе с Россией является болезненной темой, правда, только для Украины. Равно как и необходимость переписать Минские соглашения.

«Если говорить с экспертной, а не с пропагандистской точки зрения, то нужно озвучить очень неприятные вещи. Во-первых, война — это «продолжение политики другими средствами». Так вот, подписав «Минск-2», [экс-президент Украины] Петр Порошенко на фоне вооруженного конфликта между Украиной и Донбассом заключил то, что мы называем перемирием. Россия считает, что она и республики ЛДНР военным путем добились того, чтобы Киев это подписал — нравится ему это или нет. Поэтому те 15 пунктов, которые скрепил своей подписью Порошенко, мы должны выполнять. Кстати, не только Москва, но и Берлин с Парижем считают, что «Минск-2» абсолютно безальтернативен», — заявил Стариков.

Во-вторых, напомнил военный эксперт, к 2016-му Минские соглашения действительно прекращали свое действие, но только юридически.

«Президент Зеленский в декабре 2019-го на Парижском саммите «нормандской четверки» пролонгировал их. Поэтому, с точки зрения «патриотов», лучше иметь тупой карандаш, чем острую память, — заявил военный эксперт. — Стоит открыть коммюнике парижского саммита, и там четко прописано: «Минск-2» безальтернативен». Более того, там написано: «Пункты 1, 2, 3, 6 — выполняются, пункты 2, 4, 9 — подготовка». То есть Владимир Зеленский официально пролонгировал обязательства Украины и признал их. А если мы теперь захотим все поменять, то в Москве, Париже и Берлине очень обрадуются. Они скажут нам: «Конечно же, все меняйте, выходите из Минских соглашений! А мы тогда отменяем все санкции против России». И тогда европейцы от нас откажутся, а мы останемся один на один с Москвой. Думаю, к этому все и идет».

Военный эксперт Стариков уверен — украинская власть во главе с президентом Зеленским ведет все к тому, чтобы конфликт в Донбассе «заморозить».

«По правде говоря, я не допускаю мысли, что Москва может пойти на какие-то уступки по Минским соглашениям. Потому что, подписав «Минск-2», Порошенко сам пошел на уступки. А теперь он говорит о том, что это «юридически ничтожный документ» и другие благоглупости, которые стыдно слушать, — заявил аналитик. — Разрешение конфликта на востоке страны больше интересует саму Украину. Он ведь нас обескровливает. Россию он не обескровливает: ей все равно и на ее экономику он практически не влияет. Наши патриоты любят говорить, что «Россия вот-вот развалится». Ага, нам бы так разваливаться! Посмотрите, у нее уже 585 млрд золотовалютных резервов, больше — только в Китае. Поэтому Россия может ждать, когда мы начнем выполнять «Минск-2», сколь угодно долго».

Киевский политолог, рупор «патриотической» тусовки Виталий Портников назвал предложенные Кравчуком шаги по прекращению войны в Донбассе не слишком реалистичными.

«В хорошем танго должны быть два партнера. И для того чтобы обсуждать содержание украинских инициатив, нужно, чтобы свою заинтересованность в них проявила российская сторона. Пока такого интереса нет — это всего лишь внутриполитический процесс. Попытки людей во главе с экс-президентом Кравчуком, участвующих в «минском процессе», показать свою политическую активность на этом направлении, — заявил Портников. — Но поскольку Россия не проявляет интереса к предложениям Кравчука, то и обсуждать их содержание бессмысленно. Глава МИД РФ [Сергей] Лавров четко сказал — при президентстве Зеленского Россия не ожидает урегулирования донбасского кризиса. Из этого и следует исходить».

Портников уверен — говоря о невозможности урегулировать конфликт, Лавров исходил вовсе не из личности президента Зеленского.

«Думаю, вопрос не в Зеленском, который, очевидно, искренне хотел бы урегулировать кризис в Донбассе. Пока продолжается политический курс РФ, связанный с возвратом Украины в свою сферу влияния, конфликт в Донбассе будет продолжаться в той или иной форме. Это надо принять, как человеку с онкозаболеванием надо принять, что оно у него есть. И дальше думать, как лечиться. Пока мы не примем это как данность, лечение невозможно, — заявил эксперт-«патриот». — Что касается тезисов Кравчука, то он, как опытный политик, пытается демонстрировать свою инициативность, реальное участие в политических процессах. Он точно так же вел себя, когда был президентом Украины. Демонстрация активности — один из важных способов сохранения его в большой политике, и у Кравчука большой опыт в этом плане».

Эксперт-«патриот» также высказал свое мнение о выполнимости Минских соглашений.

«На мой взгляд, главная цель этих соглашений — ловушка для Москвы, поскольку они предполагают вывод войск с территории Донбасса. А так как Россия не признает, что у нее там вообще есть войска, то в отношении нее можно сколько угодно долго сохранять санкционный режим, не позволяя пророссийским силам в ЕС отказаться от него. Но как только Украина начнет выполнять политический блок Минских договоренностей, то эти соглашения тут же превратятся в ловушку уже для Украины. Особенно с учетом того, что в случае возвращения этих территорий содержать и восстанавливать Донбасс придется налогоплательщикам из других регионов Украины», — заключил Виталий Портников.

Заметим, что жители непризнанных республик Донбасса ни о каком «возвращении на Украину» не говорят и в ходе серии референдумов и выборов неоднократно доказывали, что не желают жить под властью украинских националистов.