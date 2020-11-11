Историк объяснил, зачем Алиев подписал договор о мире в Нагорном Карабахе

Санкт-Петербург, 11 ноября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» обсудили завершение конфликта в Нагорном Карабахе. Доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов прокомментировал ситуацию.

Напомним, Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали договор о прекращении кровопролитной войны в Нагорном Карабахе.

«В любом случае с самого начала Алиев заявлял, что он готов к дипломатическому урегулированию. При этом главным его условием было составление графика вывода армянских войск. Как только он появился, при содействии России, боевые действия были остановлены», — сообщил Ниязи Ниязов.

Эксперт подчеркнул, что любая война — это человеческие потери.

«Алиев изначально поставил цель перед своими военными минимизировать собственные военные потери», — заявил он.

По словам Ниязова, благодаря участию России в этом процессе Алиев получает не только гарантию прекращения боевых действий, но и перспективы урегулирования ситуации в будущем.